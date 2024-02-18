厄爾尼諾現象影響潘塔納爾美洲豹栖息地

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，潘塔納爾濕地是全球最大的濕地，其中大部分位於巴西境內。這塊濕地擁有全球居住密度最大的美洲豹集群。近期中央廣播電視總台記者在實地採訪時發現，隨著近年來厄爾尼諾現象所導致的火災頻發和乾旱持續，美洲豹栖息地受到了一定程度的破壞。不過幸運的是，生活在濕地內的當地人找到了與美洲豹和諧共存的方法，也認識到了保護美洲豹的重要價值。



受厄爾尼諾現象影響 潘塔納爾濕地美洲豹栖息地遭破壞



美洲豹是全球“近危”動物，現存數量為17萬只左右，其中有約一半生活在巴西境內，主要的栖息地之一是位於巴西、巴拉圭、玻利維亞交界的潘塔納爾濕地。日前，在獲得巴西馬托格羅索州環保廳的允許之後，總台記者走進了潘塔納爾濕地進行拍攝採訪。去年年底，巴西境內的潘塔納爾濕地遭遇罕見火災，導致美洲豹主要栖息地超過30%的面積被燒毀，引起了外界關於美洲豹栖息地現狀的廣泛關注。



雖然目前濕地已進入雨季，但記者驅車所經過的地方，依然可以看到不少乾旱缺水的跡象，難以看到以往雨季期間不同水體連成一片、水草豐美的情況。按照正常年份的降水規律，潘塔納爾在10月進入雨季，並在12月到次年1月進入降雨高峰期，此後雨季一直持續到3月。但去年10月、11月和12月的實際降雨情況僅僅相當於往年均值的28%、29%和50%。無獨有偶，去年濕地內火災頻發，僅僅11月就發生了超過4000起火情，全年超過100萬公頃的植被被燒毀。這些都對美洲豹的栖息地造成負面影響。



抵達濕地小鎮若夫裡後，記者搭乘動力游艇去找尋美洲豹的蹤跡，但並不順利。在歷經六七個小時的找尋之後，才看到了一只正在樹底下乘涼的美洲豹。而同一天出行的10名遊客中，很多人並沒有機會看到美洲豹。若夫裡是潘塔納爾濕地內觀看美洲豹的熱門地點，位於聖勞倫斯河畔。據當地人介紹，由於乾旱持續，聖勞倫斯河的水位比往年低了2米左右。



路易茲是若夫裡附近的濕地公園內的一名動力游艇司機，已經在這裡工作20多年了，他對氣候變化給潘塔納爾所帶來的乾旱火災頻發情況感到擔憂。雖然他對開游艇載遊客去看美洲豹很有經驗，但他現在覺得在公園內尋找美洲豹的難度比以前更大，因為美洲豹的栖息地被破壞後，它們的活動範圍更小了。



在採訪中，記者得知，潘塔納爾濕地的保護和修復，很大程度上依賴於雨季期間的降水。如果濕地大部分被洪水覆蓋，人類的畜牧業、農業和其他活動將受限；但如果濕地變得越來越乾燥，這對於保護濕地和美洲豹來說都意味著嚴重的挑戰。