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春節期間我國日均網絡支付交易1.25萬億元
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2024-02-18 17:40:58
中評社北京2月18日電／據新華社報導，記者18日從中國人民銀行獲悉，2024年春節從除夕到大年初八，網聯清算公司和中國銀聯日均處理網絡支付交易26.3億筆，金額1.25萬億元，相比去年春節期間，日均分別增長18.6%和8.0%。
中國人民銀行的數據顯示，除夕至大年初八，網聯清算公司和中國銀聯處理的全行業網絡支付交易持續增長。其中，餐飲、住宿、旅遊、零售、影視娛樂等消費場景尤其受到青睞，交易金額和筆數同比增長明顯。
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