日媒觀察：北約成員國警惕特朗普當選美國總統

中評社北京2月18日電／據參考消息網援引《日本經濟新聞》2月18日報導，北約成員國警惕特朗普當選。報導指出，在世界各國首腦雲集的慕尼黑安全會議上，對“選舉年”走向的擔憂之聲不絕於耳。11月將舉行美國總統選舉，有力候選人、前總統特朗普對北大西洋公約組織持懷疑看法，同盟國則對此表示擔心。



“為了我們自己未來的安全，我們需要做很多事情。”德國總理朔爾茨17日發表演講，呼籲歐洲保持團結。他說，德國將在年內實現北約的目標，把國防開支提高到國內生產總值的2%以上，並表示“2030年代以後也將繼續投入資金”。



報導指出，由於今年全球範圍大型選舉接連不斷，因此對“選舉年”的擔憂始終貫穿著此次會議。尤其引人關注的是11月舉行的美國總統選舉。正在爭奪共和黨候選人提名的特朗普表示，如果再次當選總統，可能不會履行對北約成員國的防衛義務。考慮到這一表態，朔爾茨表示，這只會有利於繼續進攻烏克蘭的俄羅斯總統普京。



荷蘭首相呂特17日表示希望“停止對特朗普的不滿和抱怨”。他指出，“不是因為特朗普可能重返政壇才對防衛領域進行更多投入，而是為了我們的利益”，並敦促歐洲各國加強自主性安保。



據報導，試圖連任的美國總統拜登則為消除盟友的不安而採取了行動。“我知道歐洲國家對美國所發揮的作用產生了疑問。”美國副總統哈里斯16日發表講話時表現出貼近歐洲的態度，再次表示將繼續援助歐洲。