制度創新引領高質量發展和高水平開放

中評社北京2月19日電／長三角地區位於中國東部的黃金海岸與長江黃金水道的交匯處，一直是中國經濟發展的引擎。近年來，習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動長三角一體化發展，並於2018年將其確立為重大國家戰略。這一戰略是新時代引領中國高質量發展、高水平開放、完善改革開放空間布局、打造中國發展強勁活躍增長極的重大舉措。



中國網發表上海社會科學院世界中國學研究所副研究員謝一青文章介紹，歷經五年，作為長三角地區三省一市的上海、江蘇、浙江和安徽的經濟總量突破30萬億元大關，創造出全國近1/4的經濟總量、超過1/3的進出口總額，長三角一體化扮演了經濟增長極、發展動力源、改革試驗田的重要角色。



長三角一體化：制度創新是核心驅動力



文章表示，長三角地區通過一系列的制度改革和創新，為高質量發展和高水平開放打下堅實基礎。回顧近年來的發展，可以看到長三角三省一市打破地域界限和行政壁壘，消除地方保護主義的努力。在規劃制定過程中，各地緊密結合總體目標和重點任務，確保經濟社會發展方向、目標和布局的統一。



建立統一大市場。長三角三省一市通過統一市場規則、政策，以及實施統一的市場准入和監管，促進市場經濟的健康發展，優化營商環境，進一步激發市場活力。這包括商品和服務的標準、質量、價格等方面的規定，以及競爭規則、知識產權保護等方面的政策。通過統一這些規則和政策，可以減少市場分割和地方保護主義現象，促進商品和服務的自由流通。



促進要素資源的合理流動和高效配置。在人力資源方面，長三角三省一市逐步打破阻礙勞動力自由流動的限制，促進人才和勞動力在區域內的有序流動。在資本要素方面，各地加強金融合作和資本市場的互聯互通，為企業提供更加便捷的融資渠道和金融服務。要清楚地看到，數據要素可以為企業提供更精準的市場分析和決策支持，促進數據要素的自由流動，能夠進而推動數字經濟的蓬勃發展。合理利用土地要素，協同規劃建設用地，引導產業和經濟合理分布，可以保障經濟發展的可持續性。



制定統一的公共服務標準。長三角地區通過對“一網通辦”等政務服務品牌進行業務梳理，實現跨區域辦理業務的無縫銜接，提高公共服務水平，從而提升企業和居民的滿意度。



長三角一體化：高質量發展的引擎



文章指出，在長三角地區，深度的區域一體化進程引領著全區域的高質量發展。



探索統籌科技創新和產業創新跨區域協同的新路徑。上海、江蘇、浙江和安徽聚焦資源共享，強化創新共建，以上海張江科學城、合肥綜合性國家科學中心為雙核，實現“兩心同創”，推動跨區域科技聯合攻關，不斷提高資源利用效率，優化長三角一體化協同創新生態。



推進產業鏈強鏈補鏈，加速戰略性新興產業發展，打造具備國際競爭力的產業集群。長三角地區各個城市形成了一種優勢互補、資源共享的產業分工模式，增強了產業鏈的韌性與競爭力。傳統產業的轉型升級，以數字經濟、集成電路、人工智能、生物醫藥等為代表的新興產業正蓬勃興起，以及量子信息等未來產業的逐漸萌芽，為長三角地區的產業結構優化升級注入了新的活力。



提升基礎設施互聯互通水平，加速生態綠色一體化。通過加強各類交通網絡基礎設施標準的跨區域銜接，長三角地區的交通網絡變得更加暢通無阻，為區內外提供了更為便捷的聯繫與合作通道。同時，長三角地區還注重生態保護體系的完善和資源共享與環境治理的加強，努力實現生態環境的協同發展，為經濟的可持續發展奠定堅實基礎。

