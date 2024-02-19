用“千萬工程”經驗全面推進鄉村振興

中評社北京2月19日電／2月3日，《中共中央 國務院關於學習運用“千村示範、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》發布，提出有力有效推進鄉村全面振興“路綫圖”。這是黨的十八大以來第12個指導“三農”工作的中央一號文件。



中國網發表農業農村部農村經濟研究中心副研究員馮丹萌文章介紹， “千村示範、萬村整治”工程(簡稱“千萬工程”)於2003年在浙江最早啓動，主要是從農村環境整治入手，從浙江全省選擇1萬個左右的行政村進行全面整治，把其中1000個左右的中心村建成全面小康示範村。20年來，“千萬工程”先後經歷示範引領、整體推進、深化提升、轉型升級等不斷進階的過程，實現了從“千村示範、萬村整治”向“千村精品、萬村美麗”，再向“千村未來、萬村共富”的階段轉型升級，探索出一條加強農村人居環境整治、全面推進鄉村振興、促進農民農村共同富裕的有效路徑，也為全國推進鄉村全面振興提供實踐樣板。



黨的十八大以來，習近平總書記多次對浙江“千萬工程”作出批示。今年中央一號文件強調，“要學習運用‘千萬工程’蘊含的發展理念、工作方法和推進機制”。這表明在全面推動鄉村振興的關鍵時期，要充分利用“千萬工程”的理論支撑和實踐經驗，為各地提供切實可行的有效路徑。



從發展歷程來看，“千萬工程”是從點到面的全面推進，從最初的空間生態治理為主題，後來延伸到鄉村產業、公共服務、文化、治理等多層面的綜合發展，實現了從生態治理為出發點，帶動多層面共同發展的新格局。從長遠發展來看，“千萬工程”是體現可持續發展理念的真實寫照。2005年，習近平同志到浙江安吉餘村調研時，提出“綠水青山就是金山銀山”的重要論述，由此指導“千萬工程”向美麗鄉村建設深化，并逐漸成為指導中國生態文明建設和綠色發展的核心理念。



文章指出，今年的中央一號文件提出有力有效推進鄉村全面振興的總體路徑，圍繞“兩個確保、三個提升、兩個強化”的思路穩步推進。各地要在充分吸取“千萬工程”經驗的基礎上，因地制宜、循序漸進，全面推進鄉村振興。



第一，全面推進鄉村振興重在持之以恒。“千萬工程”之所以能够取得如此顯著的成效，是因為浙江省委、省政府全面貫徹習近平總書記在浙江工作期間作出的重大決策部署，堅持一張藍圖繪到底，建立“一屆接著一屆幹、一年接著一年抓，一級抓一級、層層抓落實”的美麗鄉村建設推進機制，用長達20年時間，穩扎穩打、循序漸進地推進生態文明建設。因此，各地在全面推進鄉村振興的過程中，不能貪圖“短平快”的短綫思維，更不能隨意更改鄉村振興的主要方向和工作重點，而要在科學規劃的基礎上，久久為功、穩步推進。



第二，全面推進鄉村振興貴在因地制宜。中國各地農村情況千差萬別，自然條件、風土人情、發展水平、工作基礎各不相同，這決定了實現鄉村振興的路徑是多種多樣的。因此，各地在學習“千萬工程”經驗的同時，要注重結合各地實際，找到適宜當地發展的可行路子。尤其對於一些欠發達地區，在注重學習“千萬工程”的理念，進而制定符合地方實際的鄉村振興方法，切勿揠苗助長、脫離實際。



第三，全面推進鄉村振興要抓住重點。今年中央一號文件對推進鄉村振興提出具體要求，各地要對標內容，重點推進。一是要確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧，這始終是鄉村振興的底綫要求，也是確保國民經濟和社會穩定的基石。二是要圍繞“提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平”全面推進。三是要關注“強化科技和改革雙輪驅動、強化農民增收舉措”兩大重點。要推進種業振興，加大種源關鍵核心技術攻關，同時要加大科技人才的投入和支持。在農民增收方面，要進一步提升產業發展的聯農帶農水平，通過企業、合作社、村集體、大戶等主體，構建與農戶之間的利益聯結機制，歸根結底要讓廣大農民在鄉村振興中有實實在在的獲得感。







