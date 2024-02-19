中歐班列續寫高水平對外開放新篇章

中評社北京2月19日電／2月1日4時許，歷經通宵達旦的裝車作業，滿載著電子產品、電子設備等大灣區優質熱銷商品的X8120次中歐班列從廣鐵集團深圳平湖南鐵路物流園鳴笛啟程，於16天後運抵波蘭。這是粵港澳大灣區今年開行的第75趟中歐班列。截至目前，大灣區已常態化開行中歐班列逾3000趟。



千年前，黃沙之上，一陣陣駝鈴聲悠悠回蕩，一支支商隊載著琳琅滿目的貨品，擘畫出古絲綢之路的盛世景象。千年後，華夏大地，一輛輛列車飛馳而過，一趟趟中歐班列懷著互利共贏的初心，譜寫出亞歐國際發展新篇章。



這條路，是造福世界的“光明路”。2013年，中國首次提出共建“一帶一路”倡議。十餘年來，中歐班列不斷優化拓展，發展一路疾馳。以點帶面，運輸服務網絡覆蓋歐洲全境，以穩定、高效的物流服務支撐著全球產業鏈供應鏈的“大動脈”。截至目前，大灣區已常態化開行中歐班列逾3000趟。中歐班列已經聯通歐洲25個國家，217個城市，運輸服務網絡覆蓋歐洲全境。開創亞歐國際運輸新格局，展現大國擔當。



這條路，是人民滿意的“幸福路”。從月行一列，到月行千列，中歐班列的運行發展，充分印證了“中國對外開放的大門不會關閉，只會越來越大”的重要論斷。相較於傳統海運，中歐班列的速度更快，僅是海運的四分之一。相較於航空運輸，中歐班列成本更低廉，僅僅是航空運輸費用的五分之一。充分惠及了眾多合作夥伴，搭建起了沿線經貿合作新平台，為沿線的國家帶來發展新機遇，為世界經濟注入發展新動力。



這條路，是經濟繁榮的“富裕路”。中歐班列開通以來，中國外貿呈現出穩中向好的態勢。同時，中歐班列也成為了全球經濟的“催化劑”，成為全球產業鏈供應鏈的重要一環。汽車、醫療器械、電子產品等幾萬種商品，貨值已經達到了驚人的幾千億美元。中歐班列，真正做到了讓互聯互利的春風，惠及更多的山川湖海。中歐班列走在前列，持續服務推動共建“一帶一路”高質量發展，不斷走穩、走深、走實。



每一次啟程，都將奔赴數萬公里的遠方。展望未來，中歐班列——這個新時代共建“一帶一路”上的“鋼鐵駝鈴”，通達四海，聯結全球。打造出造福世界的“光明路”、人民滿意的“幸福路”、經濟繁榮的“富裕路”。展現對外開放的姿態，續寫高水平對外開放新篇章。



來源:中國網 作者：王肖、戴治國

