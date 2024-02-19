中評社北京2月19日電／就業是最大的民生。今年，我國就業工作面臨經濟運行不確定因素增多、社會預期偏弱、就業總量壓力不減、結構性矛盾依然存在等多重挑戰。中央經濟工作會議要求，更加突出就業優先導向，加快完善高質量充分就業促進機制，加力穩固就業向好態勢。



突出就業優先導向，事關群眾最關心最直接最現實的利益問題。吸納更多人就業不僅是民心安、社會穩的基礎，還是經濟大循環中貫通生產、交換、分配和消費的橋梁紐帶。當前，我國處於推進高質量發展關鍵階段，迫切需要擴展數字經濟、綠色經濟、銀發經濟等新的就業空間，並通過促進高質量充分就業厚植經濟發展的潛力和動能，形成經濟發展與就業的良性循環。



要注重政策持續性。去年，國家及時調整優化穩就業政策，穩崗返還政策持續實施，吸納就業補貼延續拓展，擴崗補助及時重啟，形成穩崗擴就業系統性政策支持體系，為政策紅利加速釋放注入了強大動力。今年有必要進一步完善財政補貼、稅收優惠、金融支持、社會保障等支持體系。推動非經濟政策出台時同步評估就業影響，提升經濟社會發展就業帶動力。應對吸納就業能力強的民營企業、中小微企業加大支持力度。積極發揮創業帶動作用，形成擔保貸款、稅費減免、場地安排等鏈式服務體系，更加突出政策協同。



要做好重點群體的服務工作。拓展高校畢業生、農民工等不同群體的就業崗位，舉辦各種形式的招聘會，深化勞務協作，完善就業援助制度。通過強化數字賦能和基層治理，提供更具靈活性的就業服務，暢通重點群體就業渠道。目前，人力資源市場供求匹配技術還不能同步適應數字時代需求。要創新打法，避免因信息錯配造成的低效。按照勞動者素質與就業需求、崗位差異，提供多樣化、個性化服務。



應把勞動者權益保障放在更加重要的位置。近年來，招聘中的虛假、欺詐現象時有發生，有關工時、休息休假等勞動標準的糾紛增多。如何既解勞動爭議的“法結”，又解求職雙方的“心結”，需要相關部門適應就業新變化新趨勢，下大力氣健全勞動法律法規，加強用人單位用工指導，提升勞動者權益保障水平。



來源：經濟日報 作者：敖蓉



