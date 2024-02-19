合力管好二手交易平台

中評社北京2月19日電／春節期間，二手電商平台上閑置物品交易火熱，公司過年發放的禮品等是近期熱門交易商品。然而，二手交易平台存在的一些問題亟待解決。



近年來，隨著人們消費能力提升和消費意識轉變，閑置物品交易正被越來越多人所接受，推動二手交易市場迅速發展。不應忽視的是，火爆交易的背後，商品質量良莠不齊、售後服務保障不力、消費糾紛時有發生，不良商家虛假廣告、以次充好、真假混賣等問題屢見報端。必須從規範制度機制等方面入手，維護二手交易市場秩序和消費者權益。



進一步健全法律法規和相關制度。近年來，國家發布多項相關措施，旨在規範二手行業的交易行為。相關部門需結合當前存在的問題，進一步修訂和完善二手交易平台的法律法規，明確平台企業的主體責任和義務，包括商品賣家審核、信用評估、商品質量鑒定、售後服務等，釐清責任邊界、責任範圍，為二手交易市場的規範發展提供法律保障。監管部門應加強對二手交易平台的監管和執法力度，對消極履行主體責任的平台及時亮劍，加大對違法違規行為的處罰力度，提高違法成本，推動二手商品交易向透明化、標準化、規範化方向發展。



切實壓實平台主體責任。規範二手交易秩序，電商平台應扛起責任大旗，主動作為。建立嚴格的賣家審核機制，對賣家進行實名認證、資質審核和信用評估，進一步完善二手商品和賣家信息的登記核驗、信用評價制度、商品質量鑒定等管理制度，確保賣家信息的真實性和可靠性，促進二手商品在定價、交易、售後等全流程更加標準規範，讓消費者更加安心放心。還需對賣家進行定期復審，及時清理不合格賣家。此外，盡快建立完善的投訴和維權機制，為消費者提供便捷的投訴和維權渠道，及時處理維權行為，保障售後服務。



來源：經濟日報 作者：閆偉奇



