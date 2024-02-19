科學劃定腦機接口紅線和底線

中評社北京2月19日電／我國首部《腦機接口研究倫理指引》近日在科技部官方網站公布，指導腦機接口研究合規開展，給近來存在感頗高的腦機接口劃定了發展的“紅線”和“底線”。



腦機接口是指在大腦與外部設備之間創建信息通道，實現兩者之間直接信息交互的新型交叉技術。美國和中國近來都傳出了開展腦機接口臨床植入試驗的新聞。同時期發布的《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，明確了未來產業十大標誌性產品，“腦機接口”赫然在列。這些消息讓腦機接口成為熱門話題，大家期待腦機接口為殘障人士帶來福音，也有不少人擔心腦機接口芯片會不會成為黑客入侵的“後門”。



科研倫理是科學研究中的道德規範和行為準則。腦機接口確實帶來了倫理問題，但這並不是新鮮的挑戰，也不是獨有的挑戰。在科技發展進程中，任何一項勇闖無人區的新技術，都因其不可預測性與不確定性而存在各類風險隱患，因此需要強調科技向善、倫理在場。人類一直關注科研倫理問題，近年來尤為重視，因為當前科技快速發展導致倫理問題高密度、高強度顯現，對相關倫理規範的與時俱進提出了更高要求。



我國首部《腦機接口研究倫理指引》，不僅有針對腦機接口技術的個性規定，也有面向未來產業技術的共性原則，對腦機接口規範發展有指導意義，也對其他未來產業技術的規範發展有借鑒意義。



比如，指引明確了開展腦機接口研究的一般要求，強調開展腦機接口研究需符合我國相關法律法規規定，遵循國際公認的倫理準則，以及科學共同體達成的專業共識和技術規範。這是給腦機接口發展劃出的“底線”，也是其他新興技術同樣需要遵守的底線。又如，指引也劃出了禁令“紅線”：不得通過腦機接口研究進行非法活動、侵害他人合法權益、破壞社會穩定；不得散播與腦機接口實際效果不符的虛假廣告信息等。



共性倫理規範體現了科研倫理的原則和科學共同體的共識，個性倫理規範則彰顯了對新興技術的調查研究和前瞻預判。《腦機接口研究倫理指引》對腦機接口中的主要術語作出明確定義，對不同類型的腦機接口研究進行風險預判、分別給出有針對性的規範細則，還表示此指引將“定期評估，適時修訂”。這說明倫理規範的制定，本身也需要加強科學研究，才能做到科學劃定“紅線”和“底線”，才能構建鑒別—評估—防禦—治理一體化機制。



當然，制定倫理規範只是保障科學研究健康發展的第一步。建立多方參與、有效協同的未來產業治理格局，引導企業建立數據管理、產品開發等自律機制，完善安全監測、預警分析和應急處置手段，方能讓科研倫理規範落到實處。



未來產業具有顯著戰略性、引領性、顛覆性和不確定性，這也意味著更高的科研倫理風險。倫理規範成為未來產業發展中的“必選項”和“必答題”。期待更多的未來產業建立和完善相關倫理規範，健康有序發展。



來源：經濟日報 作者：佘惠敏



