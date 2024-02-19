跑出馬拉松經濟的穩健節奏

中評社北京2月19日電／從群眾參與度看，跑步無疑是最受歡迎的運動方式之一，由此帶動各地馬拉松賽事越來越火熱。統計顯示，2023年，全國共舉辦約580場馬拉松賽事，參賽總人次550萬，範圍涉及31個省份的500餘個縣市。



新年伊始，各地今年的馬拉松“賽事日曆”已相繼出爐，無論是舉辦規模、賽事場次，還是報名人數，都呈現出持續上升態勢。據不完全統計，僅3月份就有40多場馬拉松賽事舉辦。其中，同在3月24日舉辦的無錫馬拉松、武漢馬拉松報名人數都超過了26萬人，創下新高。很多跑友感慨，“賽事太多，腿不夠用了”。



從供需兩端看，賽事舉辦越來越多，跑友熱情持續高漲。根據中國田徑協會測算，到2025年，國內路跑及相關運動賽事數量有望增加至2500場，大眾馬拉松參加人次將增加至1000萬。一方面是群眾體育運動和健康理念的普及，讓更多人將跑步作為一種積極向上的生活習慣；另一方面是大眾體育產業蓬勃興起，從跑步裝備、賽事運營、周邊產品到與旅遊資源融合開發，馬拉松賽事已經逐漸形成了較為完備的產業鏈條。



但是，馬拉松熱的背後，賽事服務的“配速”能否跟得上跑友們的熱情？無論是賽事本身的監管保障能力、運營服務水平，還是賽道氛圍營造、城市接待能力，都面臨著考驗。2023年，就有部分城市舉辦的馬拉松賽事出現了車輛擋道、賽後發放物資不及時、終點線攔住衝線選手等問題，影響了辦賽的效果。



各地熱衷辦馬拉松賽事主要基於3個考慮：一是捧起大眾體育產業的“金杯”，分一塊“跑馬經濟”蛋糕；二是贏得廣大跑友的“口碑”，為城市形象加分；三是普及群眾體育，帶動全民健身。如果賽事服務保障“拉胯”，參與人數越多，越會適得其反，必然影響賽事口碑甚至城市形象。就像一位沒有經過科學規範訓練的馬拉松跑友，缺乏基礎跑量積累就盲目上賽道，很可能會因體力不支而中途“跑崩”，甚至受傷。



不是每座城市都適合舉辦馬拉松賽事，就像不是每個人都適合跑馬拉松一樣。口碑優秀的熱門賽事，必定是具備了專業化保障、規範化運營和個性化體驗的特質。以蘭州馬拉松為例，這項始於2011年的賽事，短短幾年間便躍升為國內為數不多的“雙金標”馬拉松，還被國家體育總局命名為“國家體育產業示範項目”。前不久，再次榮登世界田聯金標賽事行列，成為西北地區唯一“雙金標”馬拉松賽事。



蘭州馬拉松為何能“一舉兩得”？一是賽道特色。國內第一個沿著黃河跑的馬拉松賽事，跑完全程可以領略蘭州黃河風情線的精華。二是專業運營。首屆舉辦就摘得“中國馬拉松最佳賽事”榮譽，此後每一屆從賽事準備、運營組織到物資領取，每個細節都體現出“啥叫專業的”。三是對跑友友好。沿途數十萬群眾加油助威，讓“蘭馬”聲名遠播。



賽事持續升溫，服務也需要不斷升級。馬拉松是場耐力賽，對辦賽城市也一樣：考驗的不僅是“比賽狀態”，更是考驗“日常訓練”的水平。



來源：經濟日報 作者：陳發明



