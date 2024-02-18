烏克蘭撤軍　蔡正元憂“清德斯基”實況表演秀

中評社台北2月18日電／烏克蘭16日宣布從東部重要城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤軍，對此，前“立委”蔡正元表示，阿夫迪夫卡是烏克蘭的軍事重鎮，只能怪他們自己用選票選出喜劇演員澤倫斯基，台灣如果像阿夫迪夫卡般的淪陷，慘況可能不只一百倍。



俄烏戰爭即將屆滿兩年，烏克蘭16日宣布從東部重要城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤軍。外媒指出，這是俄羅斯去年5月奪下巴赫姆特後，又一場重大勝利，主要原因歸咎於烏軍缺乏彈藥，無法抵禦俄軍的攻勢。



外媒報導，烏克蘭南部戰線司令塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）表示，“敵人以10倍的砲彈優勢踩在同袍屍體上前進”，在烏軍慘遭轟炸的情況下，“這是唯一正確的解決方案”。



中時新聞網報導，前“立委”蔡正元18日在臉書指出，阿夫迪夫卡是烏克蘭花10年建立的軍事重鎮，還是落入俄羅斯軍隊手中，烏軍投降的、被俘虜的不少，死亡或重傷的被棄置戰場。蔡正元認為，烏克蘭軍隊潰敗如此，不能全怪烏克蘭士兵作戰不力，只能怪他們自己用選票選出澤倫斯基！



蔡正元直言，澤倫斯基用演戲的才幹，擬訂一套裝模作樣的戰略，這套戰略不是務實的軍事戰略，而是如何用烏軍士兵的生命，表演給歐美政客和媒體看一場英勇死亡的實境秀。喜劇演員澤倫斯基把烏克蘭演成人間悲劇，現在不只是悲劇，更是慘劇！



蔡正元質疑，民進黨的林飛帆等人當時說要當“一日烏克蘭人”，果然只當一日的假烏克蘭人。台灣如果像阿夫迪夫卡般的淪陷，可能更慘不只一百倍。接下來就看“清德斯基”的實況表演秀，不知道會不會更能博得歐美的眼球！