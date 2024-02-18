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自貿區離岸貿易印花稅優惠將在上海試點
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2024-02-18 19:20:22
中評社北京2月18日電／據新華社報導，財政部、國家稅務總局18日對外發布通知稱，為支持自由貿易試驗區發展離岸貿易，將在中國（上海）自由貿易試驗區及臨港新片區試點離岸貿易印花稅優惠政策。
兩部門發布的通知明確，自2024年4月1日起執行至2025年3月31日，對註冊登記在中國（上海）自由貿易試驗區及臨港新片區的企業開展離岸轉手買賣業務書立的買賣合同，免征印花稅。通知所稱離岸轉手買賣，是指居民企業從非居民企業購買貨物，隨後向另一非居民企業轉售該貨物，且該貨物始終未實際進出中國關境的交易。
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