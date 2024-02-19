中評關注：韓國瑜三特點 站穩腳步意義重大

韓國瑜找周萬來擔任秘書長，在這次臨事會事件中展現了懂得用人的特質。（中評社資料照） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）第11屆“立法院”第一會期將在20日開議，但因台糖豬肉農曆年前被驗出含瘦肉精西布特羅事件，相關效應延燒，中國國民黨“立法院”黨團在總召傅崐萁主導下，原提案希望17日先開臨時會，由“行政院長”陳建仁進行“食安專報”，但因現非“立院”休會時間，與慣例不符，最終由國民黨“立法院長”韓國瑜發文，將在19日召集朝野協商“食安專報”，讓整起爭議畫下句號。



從這起事件看出剛任“立法院長”的韓國瑜，展現了三個特點，一是懂得用人唯才；二是在關鍵事件上總能站穩立場；三則為展現處理事情長袖善舞的手腕。



新“國會”藍綠白三黨不過半，但國民黨加上親藍的無黨籍“立委”共54席為多數，民進黨51席，民眾黨8席的局面，接下來四年的“立法院”，繼續執政的民進黨顯然無法如過去八年地輾壓在野黨。



這次的臨時會事件，顯然是國民黨有意藉釐清食安爭議，要讓“行政院長”陳建仁在“立院”開議當天無法順利施政報告，展現對於執政民進黨的不滿，以在野黨角度來看，是屬於慣用的“立法院”攻防手段，只是在開議前召開臨時會的形式，過往從沒發生過，依程序來看也並不合理，是這段時間引發爭議的主因。

