大陸稱不存在禁止限制水域　郭正亮：麻煩大了

中評社台北2月18日電／對於大陸國台辦認為根本不存在所謂“禁止、限制水域”，前“立委”郭正亮直言，麻煩大了，一是台灣漁民也會不小心越界被抓，二是大陸漁民在金廈海域捕魚，會不會有護漁行動？尤其大陸海警船動輒4000噸以上，最大是12000噸。



大陸海警局發言人甘羽18日表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動；而國台辦17日稱，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。



中時新聞網報導，前“立委”郭正亮18日在中天電視《麥玉潔辣晚報》分析，國台辦的發言有2部分改變，一開始衹有說盡速查明真相，接下來說要懲處相關人員，現在又加上 “禁止限制水域”不存在，這就很麻煩了！



郭正亮指出，“禁止限制水域”是台方“國防部”劃定公布的，是台灣單方行政命令，大陸的立場會認為沒有簽過這種協議，因為連兩岸關係條例都是台灣單邊立法，不屬於23項協議，這就很麻煩了。因為過去大陸實質上承認台灣管轄區，也就是兩岸治權對方是默認的，所以尊重既有的法律，兩岸關係條例也當作尊重的法律之一。



郭正亮說，現在不知道大陸會走多遠，“禁止限制水域”若不存在，那麼“台海中線”更不存在，因為“台海中線”連法律都沒有，“禁止限制水域”還有相關法律，就是“國防部”的公告，兩岸人民關係條例也納入。大陸如果“走很遠”，等於兩岸在內戰狀態，台灣法律大陸不一定要遵守，那就麻煩大了。



郭正亮直言，大陸的執法方式，第一是進入大陸水域，他們加強執法，所以台灣漁民也會不小心越界被抓。第二更嚴重，就是大陸漁民在金廈海域捕魚，會不會有護漁行動？這就麻煩了，因為大陸海警船比較大，動輒4000噸以上，最大是12000噸。