王毅會見波蘭外長西科爾斯基

中評社北京2月18日電／當地時間2月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見波蘭外長西科爾斯基。



新華社報導，王毅說，建交75年來，中波關係保持穩定發展，日益成熟並富有韌性。雙方要繼續緊扣友好合作的主基調，突出互尊互信的積極面，共同推動雙邊關係在新起點上取得更大發展，邁上更高台階。中方願同波蘭加強政治互信，深化互利合作，共同踐行多邊主義，共同支持聯合國發揮核心作用，共同反對強權政治霸權行徑。



西科爾斯基表示，波蘭是最早同中國建交的國家之一，始終堅持一個中國政策。我們欽佩中國舉世矚目的發展成就，願同中方加強高層往來，辦好政府間合作委員會會議，規劃好下階段各領域合作。期待中方支持中東歐地區在國際事務中的發言權和代表性。



王毅表示，中方讚賞波方堅持對華友好政策，客觀友善看待中國發展，樂見波蘭加快實現振興，支持波蘭在國際和地區舞台發揮更大作用。中方願同波蘭一道，盡早召開經濟聯委會、科技合作委員會等機制會議，積累成果和共識，適時召開中波政府間合作委員會會議，統籌各領域重點合作，加強治國理政經驗交流。波蘭是中國－中東歐國家合作“領頭羊”，中歐班列重要目的地，中方願同波方加強互聯互通，高質量共建“一帶一路”，推動絲綢之路在新時代煥發新活力。



雙方還就烏克蘭危機等共同關心的問題交換了看法。