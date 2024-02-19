中評關注：柯2026拚地方選舉還是老問題

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立委”選舉獲8席不分區“立委”，成為第三大黨，踩穩關鍵少數；近日著手整頓黨內人事，包括柯辦主任周榆修任黨秘書長、柯辦發言人陳智菡任“立法院”黨團主任，都凸顯主席柯文哲要緊抓黨機器之意。但放眼2026地方選舉仍存在三大隱憂，六都首長選戰除非與藍綠合作，否則空間不大。



2024大選是檢驗柯文哲、民眾黨政治能量的關鍵一役，柯大選雖敗，26.46%得票率亦可觀。只是在六都，柯除了桃園、台中，都落後賴清德至少12%以上，要獨立再戰2028的籌碼並不多。在藍綠白三足鼎立的狀況下，柯文哲如何在2026地方選舉佈局，為自己保溫2028大選能量，成為柯春節後上工的必要規劃方向。



考慮到過去柯文哲子弟兵拚地方選舉，均難以移轉柯光環的特性，參考2024政黨票的分佈會更能精準觀察2026樂觀與否：民進黨2024政黨票獲498萬票，得票率36.16%、國民黨476萬票，34.58%、民眾黨304萬票，22.07%；在六都部分，一、台北市，藍57.5萬票，37.53%、綠51.1萬票，33.36%、白33.4萬票，21.83%。二、新北市，藍85.4萬票，35.13%、綠84.6萬票，34.81%、白55.6萬票，22.90%。三、桃園市，藍47.5萬票，35.56%、綠42.9萬票，32.14%、白33.8萬票，25.32%。四、台中市，藍57.6萬票，34.21%、綠56.8萬票，33.74%、白41.6萬票，24.73%。五、台南市，綠50.8萬票，45.97%、藍29.6萬票，26.83%、白21.4萬票，19.38%。六、高雄市，綠72.8萬票，44.90%、藍49.6萬票，30.61%、白28.3萬票，17.46%。

