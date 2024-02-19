中評關注：台灣政治目前有這兩條主線在攻防

本屆“立法院”三黨不過半，20日將開議，成為台灣政治主戰場。（中評社 資料照） 中評社台北2月19日電(記者 黃筱筠)“立法院”將在20日開議，但開議前朝野攻防已精彩上演。台灣目前有兩條主線正在發展，一條是賴清德即將上任前夕兩岸關係進退拉扯，兩岸關係發展不容樂觀；另一條主軸則是，“立法院”朝野之間攻防。從要不要召開臨時會、討論邀請“行政院長”陳建仁食安專案報告，到能否邀台中市長盧秀燕到“立院”備詢等議題，已看到“立法院”朝野之間攻防激烈。



台灣政治現況在賴清德當選、“立法院”三黨不過半的狀況下，政治情勢發展詭譎多變。首先是兩岸之間攻防，大陸方面從取消M503航路飛行偏置，到金門漁船事件發展後續，步步逼近“台灣主權”，讓其模糊化，賴清德方面也出招禁止旅行團到大陸，這讓兩岸情治變化詭譎，賴清德接下來上任之後怎麼接招，陸方又怎麼回應，兩岸情勢發展難以預測。



在“立法院”方面更是台灣政治發展主軸。兩岸方面的發展，在“立法院”也會有議政空間，未來若國民黨提出有關於兩岸關係相關修法時，朝野應會有攻防。但目前朝小野大，若賴清德上任後，願意在兩岸法令上態度放軟，倒是可利用這個情勢被動推進，下令民進黨被動不回應國民黨對兩岸善意的修法，三黨不過半的“國會”結構，反而給了賴清德一個空間，可釋出對兩岸的善意，但這一念間，仍操之在賴手上。

