中評關注：柯文哲與鍾東錦互動 霧裡看花

柯文哲和鍾東錦18日到苗栗市玉清宮出席祥龍點睛儀式。（照片：余文忠臉書） 中評社苗栗2月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲18日到苗栗市玉清宮出席祥龍點睛儀式，無黨籍苗栗縣長鍾東錦全程作陪，鍾還稱柯是“好大哥”、“好兄弟”，這是2人繼去年選前公開同台後，時隔3個月後再次同台，選後2人微妙的底線關係，引發外界關注。



柯文哲與鍾東錦上次公開同台是在去年的11月17日，同樣在苗栗市玉清宮，當時藍白合尚未破局，柯當晚在廟口開講，鍾不但全程作陪，甚至還在台上喊出政黨票要藍白平均分配，讓白色力量能發揮專長，並盛讚柯是他見過的政治人物當中，最有擔當、反應最快、最有智慧的一位。



但後來隨著藍白合破局，柯文哲決定走自己的路登記參選，鍾東錦也以藍營大兵身分回歸藍營，2人之後就未再公開同台亮相過，選前幾次柯到苗栗跑行程，鍾也都未現身陪同。



鍾東錦與柯文哲的交情是建立於2022年縣市長選舉，當時鍾因執意參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍，鍾為尋求白營支持而找上柯，2人經過懇談後，柯決定在黨內獨排眾議力挺鍾，還多次到苗栗幫鍾站台，鍾最後也順利當選，讓外界一度揣測欠柯人情的鍾在2024大選的態度。



但隨著鍾東錦去年12月5日幫藍營在苗栗縣政府前廣場舉辦2萬人大造勢活動後，這些謠言便不攻自破，但鍾在2024大選雖未挺柯，柯文哲也從未對鍾惡言相向過，此次鍾又以“好大哥”、“好兄弟”來稱呼柯，2人的微妙互動關係更讓外界霧裡看花。



據瞭解，鍾東錦在2024大選並未挺柯，柯文哲卻還願意跟鍾持續保持友好關係，主要是在為2026縣市長選戰布局，也為2028大選提前鋪路，因為以民眾黨目前在苗栗的實力，仍還不足以撼動藍綠板塊。