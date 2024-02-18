新華社：台方無視大陸漁民生命不可容忍

中評社北京2月18日電／新華社發表評論文章指出，2月14日下午，福建一艘漁船在金門海域被台灣方面粗暴驅離，導致船上4人全部落海，其中2人遇難。新春佳節期間、萬家團圓之際，這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件，更加令人悲痛，台方毫無人性、草菅人命的惡行，更加令人憤慨。



文章表示，事實清晰表明，一段時間以來，民進黨當局以各種借口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，是導致這起惡性事件發生的主要原因。事件發生後，民進黨當局砌詞狡辯，置兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業的基本事實于不顧，炮製所謂“禁止、限制水域”的概念以混淆視聽，妄圖為無視大陸漁民生命財產安全的惡劣行徑甩鍋卸責。連日來，台海洋事務主管機構負責人管碧玲等一眾民進黨政客信口雌黃，聲稱大陸漁船“穿越限制水域進到禁止水域”，台方行為是“依法行政，沒有什麼惡性”。言語之中沒有一點對生命的尊重，沒有半分對骨肉同胞的顧念，當真冷血至極！



必須強調的是，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。數十年來，大陸方面秉持“兩岸一家親”理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助和保障，時時、處處體現著對台灣同胞的善意、對同胞情誼的珍視。



反觀台灣方面屢屢以粗暴危險、冷血無情的方式對待大陸漁民。據台方公佈的數據，僅去年1月至11月，就有920餘艘大陸漁船被驅逐，28艘被扣留，22艘被罰款。民進黨當局的狡辯完全站不住腳，“海巡作業”更是毫無依據、無理又卑劣。連島內輿論都質疑，廈門金門僅相隔幾公里，漁區重疊，何來“越界”之說，台方所謂劃“界”完全是一廂情願；民進黨一向標榜人權普世價值，面對大陸漁民卻絲毫不講人權和人道。



人命關天，絕非兒戲。台方肆意侵害大陸漁民權益、危及人身安全的行徑傷天害理、不可容忍。面對兩岸同胞的強烈質疑和洶湧民意，台灣方面必須盡快放船放人，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜，盡快查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。此外，還應停止對大陸漁船的非法盤查和尋釁騷擾，切實保障閩台鄉親的捕漁勞作權益，杜絕此類事件再度發生，不再讓悲劇重演。大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。