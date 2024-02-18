戰略要地易手　俄烏衝突往哪走？

中評社北京2月18日電／俄羅斯國防部長紹伊古17日向俄總統普京報告說，俄軍已完全控制烏克蘭軍隊的重要防禦樞紐阿夫傑耶夫卡市。當天凌晨，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基在社交媒體上宣佈，為了避免烏軍被包圍並保護烏軍官兵，他決定將烏軍從烏東部阿夫傑耶夫卡撤離至更有利防線進行防禦作戰。



新華社報導，輿論認為，烏克蘭危機升級兩周年之際，奪取阿夫傑耶夫卡是俄軍去年5月攻克交通要地阿爾喬莫夫斯克（烏方稱巴赫穆特）以來，前線發生的最大變化。分析人士指出，俄方目前攻勢猛烈，烏方因美西方軍事援助遲遲未到而陷入彈藥短缺困境，致使阿夫傑耶夫卡易手。俄方在戰場上掌握一定主動權，但未來局勢仍存在不確定性。



俄軍控制要地



阿夫傑耶夫卡位於頓涅茨克市以北15公里處。從2014年烏克蘭危機爆發到2022年危機升級之間的8年，烏軍在阿夫傑耶夫卡修築大量工事。俄《觀點報》稱，烏軍將阿夫傑耶夫卡打造成頓巴斯地區第二道防線的前沿陣地，是烏軍在這一地區主要防禦區之一。



自去年10月初以來，俄軍對烏東部的阿夫傑耶夫卡、庫皮揚斯克、馬林卡、巴赫穆特等地烏軍防線發動新一輪大規模攻勢。



俄國防部17日晚在社交媒體發文說，紹伊古當天向普京匯報說，俄軍已完全控制阿夫傑耶夫卡市，目前正採取措施繼續肅清市內的烏軍人員，並包圍仍滯留在阿夫傑耶夫卡焦化廠中的烏軍部隊。他表示，控制阿夫傑耶夫卡使前線能夠遠離頓涅茨克市，從而大大降低烏軍攻擊頓涅茨克市的威脅。



瑟爾斯基表示，駐守阿夫傑耶夫卡的烏軍已履行作戰任務，令俄軍最精良部隊和裝備遭受嚴重損失。移防後，烏軍正在採取措施穩定前線局勢，鞏固新的陣地。烏武裝部隊總參謀部18日上午在社交媒體發文稱，烏軍在阿夫傑耶夫卡方向仍在戰鬥。

