快評：驅離漁船致死事件延燒　凸顯五個問題

中評社快評/1月14日（年初五）發生的福建漁船在金門海域遭台灣海巡驅離致兩位漁民死亡事件延燒，國台辦發言人兩度發表聲明表態，各方高度擔憂兩岸關係雪上加霜。廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深為此接受中評社記者採訪時表示，當前的兩岸關系已經到了走向零和還是雙贏的十字路口，民進黨當局必須格外謹慎處理兩岸共同事務，否則將導致陷入萬劫不復的境地。



從事件的發生、發展來看，凸顯了幾個重要問題：



第一，這是一起由台灣方面粗暴驅離大陸漁船導致兩位漁民死亡的惡性事件。



第二，事發後台灣執政當局沒有及時妥善處理問題，民進黨及側翼不僅沒有表達應有的哀傷和歉意，而且還刻意煽情，鼓動民粹，攻擊陸方“放縱”，冷漠冷血言行，嚴重傷害兩岸同胞的情感。



第三，凸顯廈金海域的性質和管轄問題。國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。劉國深表示，以大陸的立場，中央政府對包括台灣省在內的全中國領土擁有至高無上的權威，金門縣域屬於福建省域之內，自然不存在“禁止、限制水域”問題；台灣當局設定“禁限制區域”觸及分裂國土的“違憲”“叛國”問題，所以也採取模糊化的策略。



第四，凸顯了民進黨當局既無心更無力積極處理兩岸關係問題。金門縣作為福建省的一個縣域，與閩南其他地區擁有共同水域，這是歷史傳統的延續，兩地漁民作業海域很難做到涇渭分明，廈金海域發生的漁事事件或其他糾紛，完全可以通過友好協商加強治理，共同維護治理秩序，但此次事件的發生和發展，反映了台灣當局處理問題的態度和傾向，可能對未來兩岸關係的發展造成非常惡質的影響。



第五，突顯了大陸加強廈金水域常態性執法巡查的必要性和急迫性。

