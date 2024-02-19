陳恒鑌資料圖（圖源：百度百科） 中評社北京2月19日電／據大公報報導，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，疫情後及通關後旅遊業﻿復甦，“黑的”問題再次受到社會關注，傳媒最數月連番報導，政府亦主動打擊，與打擊白牌車一樣，惟害群之馬實在太猖狂，禁之不絕。因應“黑的”疑有集團式經營，他形容問題嚴重，擔心更多司機有樣學樣，令情況蔓延至其他繁忙的士站頭，警方必須正視，並加強執法力度。



陳恒鑌指出“黑的”搜證檢控困難，若要治本，他建議政府強制在所有的士安裝監控設備，設雲端錄影、錄音，此方案得到廣泛議員及的士會支持，幾乎無反對聲音，但政府仍未推行。他說：“政府在這方面應該要大膽些，盡快推行強制監控，希望今年內要落實！”



陳恒鑌認為，今次政府能夠改善或解決“黑的”問題，是體現政府管治情況的一環。他直言，要強制監控應不難，因為這不是什麼新科技或新鮮事，例如澳門的士及本港一些車隊，其實早已有相關監控設備和安排。另外，政府需要改善的士管理模式，正如推動的士車隊經營，亦可從提升繁忙時段的士的收費模式著手。他說：“相信繁忙時間市民貴少少都肯畀，明碼實價，起碼可以call到車，好過畀‘黑的’㓥！”



（來源：大公報）