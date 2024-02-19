香港各界看好粵港澳大灣區未來

灣區新地標 放眼向世界（圖源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，五年前，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發。這讓當時正在香港高校任教的醫學博士李林鮮激動萬分，“創業最好的時機來了”。



當年底，他在香港和深圳同時註冊成立了生物科技企業，專注核酸藥物遞送技術的研發。近五年過去，公司從最初幾個人發展成160人的團隊，並獲得上億元融資。



“當時決定將公司設立在粵港澳大灣區，就是覺得大灣區城市優勢互補，融合創新會帶來更大的便利。未來大灣區的發展一定會越來越好。”李林鮮說。



規劃綱要實施五年來，大灣區發展的東風吹遍了各行各業。作為大灣區中心城市之一，香港發揮了不可替代的作用，同時也獲得了高質量發展的無限機遇。香港各界人士表示，風華正茂的大灣區在新的歷史起點必將再創輝煌。



剛剛過去的春節假期，香港街頭人群熙攘，不少遊客選擇乘坐大巴經港珠澳大橋來香港賞煙花、看賽馬。



五年來，隨著基礎設施“硬聯通”與規則機制“軟聯通”持續發力，大灣區人員流動不斷加速，“一小時生活圈”成為現實。



人員、資金和數據的加速流通推動了創新發展。世界知識產權組織發布的2023年“全球創新指數”顯示，深圳－香港－廣州集群已連續四年排名居全球第二位。



“大灣區是一個在全世界都很難得的創業寶地。身處這個時間和地域，我感覺非常幸運，我相信它未來一定會迸發更大的能量。”香港創業者付饒說。他的初創企業在深港兩地都有布點，大灣區加速融合讓其享受了政策紅利，便利了數據和研發資金的出入境。



連續兩屆粵港澳大灣區全球招商大會吸引了近5萬億元投資，跨國企業巨頭密集布局大灣區，足證投資者對大灣區的信心。

