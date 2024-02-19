方舟：用好國際資源　助灣區吸才

方舟表示，香港可在廣東省的高質量發展戰略中扮演重要角色。（圖源：大公報） 中評社北京2月19日電／據大公報報導，香港“一國兩制”研究中心研究總監、香港北部都會區咨詢委員會委員方舟接受大公報記者採訪表示，香港可在廣東省的高質量發展戰略中扮演重要角色，在吸納人才和企業方面，要實現高質量的發展，不僅要用好國內的資源，更重要還要用好國際資源。而香港是內循環和外循環的結合，可在為廣東吸納關鍵技術人才、國際人才資源、國際科技企業資源方面發揮一個獨特的作用。反過來，廣東的高質量發展，也幫助香港達成國家賦予香港的各類角色的目標，二者互相促進。



“例如河套的一區兩園，我形容它是國家獨一無二的特殊高科技園區，是唯一利用香港國際自由港的優勢、連接廣東和內地腹地、為科技發展服務的特殊園區。”方舟表示，香港跟廣東的聯繫越來越密切，通過河套，香港的基礎研究能力和廣東的產業彼此結合，未來雙方會有很多合作的空間，而廣東高質量發展的起點很高、投資額很大，為香港的人才、企業也創造了更多機會。



倡“香港研發＋大灣區內地應用”



中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所副所長謝來風表示，香港可打造成為大灣區的“國際人才蓄水池”，集聚全球高層次創新型人才。



他續指，可加快構建“香港研發＋大灣區內地應用”創科產業合作模式。香港具有世界領先的研發實力，短板是市場狹小、應用場景有限，需要與大灣區內地豐富而廣闊的應用市場結合起來，加速香港企業技術的迭代升級。



（來源：大公報）