老朋友、好朋友的全天候友誼（大使隨筆）

1月26日，坦桑尼亞達累斯薩拉姆大學孔子學院學生學寫福字。（來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據人民日報報導，2024年坦桑尼亞“詩畫浙江·歡樂春節”文藝晚會日前在達累斯薩拉姆尼雷爾國際會議中心舉行，中坦藝術家同台獻藝，為近千名觀眾奉獻了一場視聽盛宴。雙人舞《梁祝》優美動人，民樂小合奏《憶江南》令人陶醉，雜技《滾杯》扣人心弦，坦桑尼亞傳統舞蹈布戈博戈博展現鄉村特色。今年是中國駐坦桑尼亞大使館連續第十五年同中坦兩國文化主管部門合作，共同舉辦“歡樂春節”活動。多年來，這一活動受到坦桑尼亞社會各界的廣泛關注和歡迎。



坦桑尼亞是中國的老朋友、好朋友，兩國一直保持全天候友誼。上世紀60年代，中坦在非洲爭取民族解放的鬥爭中結下深厚友誼。70年代，數萬名中國工程技術人員同坦桑尼亞人民並肩奮鬥，在極其困難的條件下修建坦贊鐵路，為東南部非洲建設了一條“自由之路”和“友誼之路”。1971年，坦桑尼亞和其他非洲兄弟一道，為新中國恢復聯合國合法席位這一歷史性勝利發揮了重要作用。時任坦桑尼亞常駐聯合國代表薩利姆在聯合國大會會場歡慶的場景，成為中坦、中非交往史上的經典瞬間。



2013年，習近平主席訪問坦桑尼亞期間提出中國同非洲國家開展合作需要秉持真實親誠理念。如今，真實親誠理念已經成為指導中國同發展中國家團結合作的基本政策理念。2022年，坦桑尼亞總統哈桑對中國進行國事訪問期間，兩國元首共同宣布將中坦關係提升為全面戰略合作夥伴關係，開啟兩國關係新篇章。



在元首外交戰略引領下，中坦兩國各領域合作成果豐碩。中方始終從戰略高度看待中坦關係，始終是坦方可以信賴的朋友。中方堅定支持坦方維護主權、安全、發展利益，堅定支持坦方探索符合本國國情的發展道路，同坦方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，在國際和地區事務中保持密切溝通協調。中國連續8年保持坦桑尼亞最大貿易夥伴地位。2023年，中坦雙邊貿易額達87.8億美元，同比增長5.7%。中企承建的坦桑尼亞中央線標軌鐵路第五標段、尼雷爾水電站等重大基建項目正穩步推進。



國之交在於民相親。中坦各領域交往日益密切，人員往來不斷增多，兩國間已開通直航航班。“中文熱”在坦桑尼亞持續升溫，坦桑尼亞政府將中文課程納入國民教育體系。越來越多的中國高校開設斯瓦希裡語專業，為中國同坦桑尼亞等東非國家加強合作培養外語人才。中國書畫、影視節目等在坦桑尼亞受到歡迎。



今年是中坦建交60周年，兩國將舉辦包括中坦旅遊文化年等在內的一系列慶祝活動。中坦雙方將以共同慶祝建交60周年為契機，加快落實兩國元首達成的重要共識，深化戰略合作，推動雙邊關係不斷向前發展，更好造福兩國和兩國人民。