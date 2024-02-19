制定㓥房最低標準　考慮7項因素

㓥房環境惡劣，不少市民就制定㓥房最低標準提出意見。（圖源：大公報） 中評社北京2月19日電／據大公報報導，去年施政報告宣布成立“解決㓥房問題”工作組，就制定㓥房最低標準、取締違規㓥房等提出建議，身兼工作組副組長的房屋局局長何永賢透露，制定㓥房最低標準非閉門造車，政府已聘請顧問搜集市面上㓥房面積中位數等資料，亦曾“放蛇”視察㓥房，掌握更多更真實的資料；單位面積、高度、光線、空氣流通、獨立洗手間、獨立水錶、獨立電表等7項因素，均會納入制定標準考慮。



工作組要在十個月內向特首提交報告。何永賢表示，社會有共識，不希望見到環境惡劣的居所，很多人就制定㓥房最低標準提出意見，工作組正收集意見制定合適標準，“有關注高度問題，提到那些所謂‘樹屋’，要爬梯子上去，上去後人無法站直，因為（樓高）太矮了”。她又說，探過不少㓥房居民，很多反映不想與他人共用洗手間。



“放蛇”視察 掌握更真實情況



何續說，工作組亦要評估若採用新標準，會有多少單位會被取締、有多少較易改裝成合格㓥房等；稍後亦要思考訂立新標準後，如何規管㓥房，取締劣質㓥房的步驟及時間是怎樣，“大家有很多不同提議，有建議需要一個新法例，或在現有法例基礎上已做到。”何永賢透露，政府已聘請顧問，幫忙搜集㓥房較多區域的數據，包括案例、圖則、面積中位數等；房屋局同事亦曾“放蛇”瞭解㓥房。



政府會怎樣利用㓥房面積中位數制定最低標準？何永賢認為，面積中位數有助政府掌握現有㓥房實際大小，未必一定在中位數落墨，但中位數會是不錯的量度標準，“用這個做起步點，看看這類㓥房跟我們現在想的標準是否相配，我們也會看比這小一點的是怎樣，大一點的又是怎樣。”



何永賢強調，㓥房對部分市民有暫住需要，故最低面積等標準不能太高，否則可能很多有需要的人租不到房子。至於現時“籠屋”的床位寓所，何永賢說，相關住所受《床位寓所條例》規管，發牌須符合一定條件，料日後㓥房受規管，兩者會並存。



（來源：大公報）