2月10日，在德國杜塞爾多夫市音樂廳，中央民族樂團成員演奏曲目《春節序曲》。（來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據人民日報報導，“這是我第一次欣賞中國民樂演奏，感謝中國藝術家為我們帶來如此美好的夜晚。”日前，在德國柏林市政廳舉辦的“歡樂春節·分享山東”新春慶典音樂會暨招待會上，柏林市政府國務秘書弗洛安·豪爾對記者說，“中國文化為這座城市增添了豐富色彩。”



新春慶典音樂會暨招待會由柏林中國文化中心與柏林市政府共同舉辦。活動當晚，柏林市政廳燈火通明，洋溢著喜慶的節日氛圍。沿著紅地毯步入活動大廳，墻上懸掛的大紅燈籠和中國結格外醒目。中國駐德國大使吳懇在致辭中表示，希望中德共禦風險挑戰，共拓發展空間，共享進步成果，共促世界和平發展。



笙獨奏《掛紅燈》表現張燈結彩的歡樂場景，二胡合奏《新賽馬》展現草原上萬馬奔騰的壯闊景象，簫獨奏《千年風雅》氣韵悠長，嗩呐獨奏《百鳥朝鳳》寓意吉祥如意……來自山東歌舞劇院民族樂團的中國藝術家充分發揮中國傳統樂器的獨特魅力，為來賓奉上了一場視聽盛宴。



“能夠在音樂中聽到不同鳥兒的叫聲，這太奇妙了。”德國觀眾弗朗西斯·瑞秋表示。另一位德國觀眾弗爾科·哈恩對笙甚為喜愛：“這個樂器形制特別，聲音也很美妙。”在旅德小提琴家寧峰看來，“民族的就是世界的，德國音樂文化傳統深厚，中國民樂讓聽眾沉醉其中。”



演出最後，中國藝術家選擇《拉德斯基進行曲》和《柏林的空氣》作為返場曲目，引發現場觀眾的強烈共鳴和熱烈歡呼。“這兩首樂曲我從小就聽，這次聽到中國樂器演奏的版本，我感到既新奇又親切。”曾在中國留學、有著中國名字的德國觀眾丁純茹對記者說。



“我們很高興把孔孟之鄉的音樂帶到德國，此次演出的曲目包括山東民歌和山東小調的串燒。在返場曲目中，我們希望盡量用民族樂器還原西洋銅管進行曲的味道。”山東歌舞劇院民族樂團團長李瑛介紹。

音樂會在掌聲和依依不舍的揮手告別中落幕。“中國演奏家與德國觀眾友好互動，雖然聽不懂德語，但是我們能感受到熱情與善意。市政廳外巡邏的警察看到我們也竪起大拇指，微笑致意。”演出結束，嗩呐演奏者韓楨仍意猶未盡。



豪爾表示，此次新春慶典音樂會是柏林市政府第十次與柏林中國文化中心合作，已成為柏林市的一項傳統文化項目。“今年恰逢柏林與北京建立友好城市關係30周年，相信未來德中雙方的合作將更加緊密。”