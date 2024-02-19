網評：月均超千元，年輕人花式養生莫跑偏

中評社北京2月19日電／來源：新京報 作者：柳早

據《工人日報》報導，現在有不少“脆皮年輕人”開始迷戀養生，理療、推拿、保健品、泡腳包、熱敷貼等，各種花樣一應俱全。有的年輕人月均養生賬單甚至超千元，養生投入已經成了生活必不可少的一項大額開支。



年輕人花式養生，原因也很多。首先是快節奏、長期伏案、加班頻繁的寫字樓式職場生活，讓很多年輕人長期處於一種“亞健康”的狀態。其次，年輕人的健康理念也開始轉變，對自己的頭疼腦熱、腰酸背痛更加關注。



這當然也是一種進步，年輕人“承認”自己的健康問題，這對於疾病的防治、生活質量的提高都是有意義的。



此外，逐漸完善的社會保障體系，也讓花式養生成為可能。比如，有的公立醫院按摩科可以納入醫保報銷，這讓年輕人的養生成本大幅度降低。



多重因素促動下，養生已成為年輕人之間的熱門話題。但很多花式養生中，也免不了心理安慰、自我欺騙的成分。而這種“安慰劑”也會產生副作用，即讓年輕人有了一種“可以花錢買健康”的錯覺。



此前就有媒體報導，一款名為“熬夜水”的產品成為年輕人養生新寵，宣稱可以清火護肝，幫助人們熬夜後“回血”。但專家稱其只是熬夜後的心理安慰，並沒有什麼實際效果。



可見，年輕人如果太過依賴花式養生，恐怕非但不能改善健康狀況，還有可能被包裝得天花亂墜的養生產品割了韭菜。



所以，年輕人養生雖好，也要尊重醫學本身的規律，盡可能選擇正規的醫療機構和保健品，並養成更加健康的生活習慣。

