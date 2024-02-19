美國競選廣告假信息氾濫

圖：德桑蒂斯競選團隊日前使用AI生成的特朗普假照片。＼網絡圖片（來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，據美聯社報導：隨著AI技術的發展以及美國大選的接近，美國政界的深度造假事件自去年起顯著增加。政客們公然使用AI工具生成假照片、假視頻，攻擊自己的對手，令一般民眾真假難辨。



去年6月，佛羅里達州州長德桑蒂斯的競選團隊發布了一段廣告視頻，視頻中的照片顯示前總統特朗普擁抱並親吻前白宮首席防疫顧問福奇。



由於保守派選民一直對福奇的抗疫工作不滿，德桑蒂斯的團隊欲藉此視頻展示特朗普與福奇的親密關係，抨擊特朗普任期內抗疫不力。然而，該視頻中的照片隨後被曝出是AI生成的假照片，且德桑蒂斯的團隊最初在視頻中並未對此進行說明。



去年4月，在來自民主黨的現任總統拜登宣布將競選連任後，共和黨全國委員會隨即發布了一段描述“拜登連任後美國未來景象”的視頻，其中展示了華爾街恐慌、移民潮壓境、軍隊接管舊金山等逼真場面，警告選民不要為拜登投票。這些場景圖片之後亦被發現為AI生成。



近年來，美國國會內部黨爭激烈。兩黨日益惡化的關係直接導致立法效率下降，關於AI使用方面的許多法規仍處於早期階段。由於AI的快速發展和聯邦監管方面的真空，地方各州立法機構紛紛提出了AI相關的立法草案，草案數量比一年前增加了六倍。