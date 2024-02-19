韓國瑜主持“立院”團拜　藍綠白一團和氣

“立法院”2月19日舉行新春團拜，藍白綠委員出席拱手致意。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月19日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行新春團拜，也是中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜上任以來第一次主持新春團拜，國民黨、民進黨、台灣民眾黨三黨黨團要角均出席，彼此互相敬茶、拱手恭賀新年。“立法院”明日即將開議，各種議事攻防即將全面展開，在前一天藍綠白三方展現一團和氣。



“立法院”今日舉行新春團拜，出席成員包括韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長洪孟楷、國民黨團首席副書記長林思銘、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長莊瑞雄、台灣民眾黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及各黨多名“立委”。



台灣民眾黨團總召黃國昌因主持黨團記者會，未參與團拜。



會前藍綠白三黨“立委”陸續進場，彼此談天說笑，韓國瑜到場時便拱手向在場各黨委員致意，還特地上前與柯建銘、黃珊珊握手，接著韓國瑜、江啟臣、傅崐萁、柯建銘、黃珊珊輪流致詞，最後大家一同到台前敬茶，並由韓國瑜、江啟臣向大家發送橘子，藍綠白三方一團和氣。



韓國瑜致詞時表示，他身為“立法院長”，對內要通過各種福國利民的法案，真正落實苦民所苦，以及民眾對我們的期待。對外要推動包括各種外交、外事活動，以因應國際情勢的變化，以及我們國家外交上的空間，與外交上的需求，要拜託各黨團同仁一起協助他，我們一起推動，也拜託“立法院”的各個職員，大家要戮力以赴，達成社會對我們的要求，人民在意的每一件小事，都是我們心裡面的大事。



江啟臣表示，韓國瑜講了很多新“國會”新氣象如何展現在國人面前，他參加過幾次新春團拜，這次是看到媒體最多的一次，就知道“立院”一舉一動真的是全國高度關注。民主最大的價值是多元、包容、尊重，相信新“國會”做得到，讓民主繼續向前大步邁進深化，我們一起來努力。

