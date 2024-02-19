納粹法學再現　李彥秀轟禁團令法源可笑

藍委李彥秀18日質疑，台觀光署對大陸禁團令的法源依據，是“納粹法學再現”。（李彥秀臉書） 中評社台北2月19日電／台“交通部”去年11月才宣布今年3月1日起解除赴陸禁團令，但卻在農曆春節最後一個上班日，以幾近突襲的方式宣布即日起停止招攬赴大陸旅遊團，導致旅遊業全面炸鍋。中國國民黨“立委”李彥秀18日質疑這是“納粹法學再現”，把懲處個案的法源規定當成通案全面禁止，法治兩字淪為笑話。觀光署不再是服務全民與業者的部門，而是聽從“國安”單位命令的血滴子。



藍委李彥秀18日在臉書發文表示，組團赴陸觀光有損“國家”利益？民進黨下一個矛頭將指向誰？懂法律的人，都聽過一個名詞“納粹法學”。它是指納粹時期的司法與行政機關，慣於用巧妙的法律解釋方法，為自己踐踏人權、罔顧人民的各種作為擦脂抹粉。當時政府官員為了揣摩希特勒上意、攀附他的政策方針，施政無不“使命必達”，“法治”兩字淪為笑話。因此，納粹法學已成為法律人引以為戒的反面教材。



李彥秀指出，面對外界質疑“禁止組團赴陸”的法源依據，觀光署引用發展觀光條例第53條第1項與旅行業管理規則第49條第19款，可笑至極。發展觀光條例第53條第1項觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處…罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。法條的原意是，若A業者“個案”的行為有損國家利益，可以處以罰鍰；情節重大者，可停止營業項目，或廢止執照或登記。處罰個案的既成行為，如何作為“通案”禁止組團赴陸觀光的依據？

