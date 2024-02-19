網評：春節消費熱為經濟高質量發展添能蓄勢

中評社北京2月19日電／來源：東方網 作者：劉純銀

惠民新春演出、年味國潮燈會、民俗非遺大集……春節期間，各地文旅多措並舉，供需兩端發力，豐富業態，打造場景，持續釋放的消費潛力為文旅產業多元發展注入了新活力。（2月17日國際在線）



消費是最終需求，既是生產的最終目的和動力，也是人民對美好生活需要的直接體現。近年來，從供給側看，不同城市在持續優化產品和服務供給，通過提供特色化、個性化旅遊線路，推動旅遊業復甦；從需求側看，經濟恢復帶動消費信心改善，人們更願意利用閑暇時間出行、旅遊。



春節是我國重要的傳統佳節，也是居民消費旺季。為營造喜慶熱烈的節日氛圍，傳承弘揚中華優秀傳統文化，促進文化和旅遊消費持續擴大，增強人民群眾幸福感獲得感，春節期間，文化和旅遊部組織開展了“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅遊活動，涵蓋惠民文藝演出、非遺體驗展示、旅遊休閑消費、文博展覽展出等多個領域。同時，全國各地還發放超6億元消費惠民補貼。據瞭解，這6億元消費惠民補貼可用於品美食、住民宿、看演出、逛景區等，既進一步激發節日經濟效應，也讓群眾得實惠、企業真受益。



政策“組合拳”，釋放消費潛力。你看，隨著哈爾濱的出圈爆火，河南、河北、山東、四川等多地文旅局也借著熱度紛紛“卷”上熱搜，宣傳當地特色。通過在社交平台高頻率發文吸粉、請明星來為家鄉代言、為遊客花樣送上當地特產等方式，吸引更多遊客前來旅遊，推動文旅行業發展。與此同時，春運以來，海口注重發掘傳統文化，通過推出特色民俗活動、舉辦多場劇場精品文藝演出等多種形式讓市民遊客歡喜迎新年；為打響城市文化品牌，提振消費，杭州推出文旅促消費活動，用新春文旅大禮邀請全球遊客來杭過個“宋”福年；南寧積極備戰春節文旅市場，舉辦第十三屆茶花文化展，並在春節期間開展一系列春節游園活動，積極打造文旅融合新產品、新場景，打造一批新業態和冬春季精品旅遊線路……



文化鑄魂，旅遊興業，兩相融合有利於更好地發揮為民、富民、利民、樂民的作用。更何況，旅遊業發展是文化業最直接的動力。同時，文化和旅遊融合絕不是行政部門之間簡單地融合。讓人高興地看到，近年來，不少地方在做好城市故事的表達和設計時，非常注重挖掘和弘揚與城市內在文化氣息。如今年春節期間，山東就在全省範圍內集中開展648項非遺宣傳展示活動，線上線下同發力，推動非遺融入家庭團聚、社區交流中，豐富民眾春節文化生活；福建也舉辦福建戲曲迎新春走基層系列演出、惠民演出、梨園戲元宵演出周等活動，還有一系列創新劇目，讓文藝戲曲走進尋常百姓家……正如文化和旅遊部產業發展司副司長馬力所說，文化和旅遊部將發揮文化賦能、旅遊帶動作用，做好“文化＋”“＋文化”“旅遊＋”“＋旅遊”這篇大文章，助力經濟社會高質量發展，為活力滿滿、熱氣騰騰的龍年中國不斷添彩。

