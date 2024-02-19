美歐日經濟弱　全球買金避險

全球買金避險熱潮方興未艾，折射美歐日等發達經濟體日漸衰落。（大公報） 中評社香港2月19日電／世界經濟景氣度不足，主要經濟體如德國、日本、英國相繼陷入衰退，美國經濟亦只屬表面風光，上月零售數據創下近一年最大跌幅，反映通脹與地緣政治等因素持續打擊消費及投資需求，惟近期美歐日股市無視經濟走弱而持續瘋漲，恐釀成泡沫爆破的悲劇，形成對黃金等避險資產需求持續上升，預期今年國際金價可繼續看高一線，再創歷史新高。



大公報報導，中東巴以衝擊持續，航運企業巨頭馬士基表明短期不會重返紅海航道，國際航運持續受到干擾，加上俄烏衝突未止，繼續衝擊全球供應鏈，造成美歐通脹高企，利率難以發揮抑壓通脹效用，預期美歐面對長期通脹威脅，不利私人消費及企業投資，將令經濟停滯不前，陷入滯脹危機，無疑造成世界經濟﻿復甦一大負累。



美通脹不受控 可能繼續加息



美國最新消費物價指數及生產物價指數升幅雙雙超出預期，證明美通脹仍然不受控，其中今年1月生產物價指數由去年12月環比下跌0.1%轉為上升0.3%，預期逐步傳導至消費物價之上，看來美國通脹正在回升之中，不排除美國聯儲局被迫繼續加息，難怪有華爾街大行繼續押注美國經濟硬著陸。上月美國零售銷售下跌0.8%，創近一年最大跌幅，高利率、高通脹對消費、經濟打擊比預期為大。值得留意的是，最新通脹數據出爐後，前美國財長薩默斯估計聯儲局繼續加息的可能性有15%。因此，投資者不宜對今年美國大幅減息過度樂觀，利率走勢實際上存在很大變數，貨幣政策走向未明，成為美國以至世界經濟一個重大不穩定的因素。



歐洲瀕臨衰退 日本經濟衰落



地緣政治不穩因素重擊歐洲經濟，俄烏衝突持續約兩年，又再發生巴以衝突，令歐洲經濟雪上加霜，歐盟剛剛下調今年歐元經濟增長預測，由1.2%向下修訂至0.8%，憂心歐元區逐步走向全面性衰退。原是歐洲經濟火車的德國，去年經濟收縮0.1%，成為七國集團之中，去年唯一出現衰退的經濟體。最諷刺的是，去年德國仍然超越日本，成為全球第三大經濟體。受累地緣政治因素，歐洲通脹仍然遠高於2%目標水平，制約歐央行減息，因而德國經濟難有起色，甚至呈現惡化，可能會有更多歐元區國家出現衰退。此外，脫歐多年的英國，經濟形勢更加嚴峻，去年第三及第四季經濟連續兩季收縮，在貿易放慢、投資與歐洲移民減少之下，英國經濟失去動能，注定陷入長期低迷狀態。



避險情緒高漲 金價漲勢未止



對比德國經濟，日本經濟表現更加不濟，量化寬鬆貨幣政策徹底失敗，日圓匯價大幅貶值救不了經濟，加上日本老齡化嚴重，創新力不足，企業又頻頻被揭造假，製造業走向沒落，去年第三及第四季日本經濟分別收縮0.4%及3.3%，再陷技術性衰退，看來日本經濟正走向另一個“迷失30年”，隨時被印度追上，全球經濟總量排名進一步滑落至第五位。令人不安的是，美歐日經濟衰弱之餘，股市卻瘋漲起來，其中日經平均指數升至1990年以來最高，股市與實體經濟脫節，形成新的資產泡沫，爆破是遲早問題，因而黃金等避險資產持續有強力買盤支持，尤其是各國爭相增持黃金，作多元外匯儲備配置，2000美元以下的金價，具有很大值博率。



事實上，當前買金避險成風，繼2022年吸納破紀錄的1082噸黃金之後，全球央行去年增持1037噸黃金，為歷年來第二多，各國買金意欲甚強，一定程度對美元投下不信任票，其中中國成最大買家，已連續15個月增持黃金，自2022月11月以來，累計增持297噸黃金，目前中國外匯儲備中，黃金持倉增加至2245噸。市場估計包括中國在內的全球央行將繼續加倉黃金，支持今年國際金價再創新高。



全球買金避險熱潮方興未艾，折射美歐日等發達經濟體日漸衰落，江河日下，呈現“玩完”的跡象，為何前摩根士丹利亞洲區主席羅奇視而不見？