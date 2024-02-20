何長清答中評：粗暴對待大陸漁民 用心何在

廈門大學台灣研究院博士研究生、平潭兩岸融合發展研究院研究員何長清（中評社資料照） 中評社北京2月20日電（記者 李子寧）2月14日下午，福建一艘漁船在金門海域與台“海巡”部門船只發生追逐，導致陸方船上4人全部落海，其中2人死亡。該事件在春節期間給兩岸關係蒙上一層陰影，國台辦14日和17日兩度發聲，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。就此，廈門大學台灣研究院博士研究生、平潭兩岸融合發展研究院研究員何長清在接受中評社記者採訪時表示，民進黨當局在處理這一事件過程中所表現出來的冷血、蠻橫、無賴態度以及暗藏“台獨”陰謀的行徑令人感到憤慨，也與大陸對台灣漁民友善、體貼的態度形成鮮明對比。大陸首次公開否定台灣當局在廈金區域劃定的所謂“禁止、限制水域”，並宣布將在將在廈金海域開展常態化執法巡查，展現了大陸“反獨促統”、維護兩岸民眾權益的決心與行動力。



何長清表示，國台辦發言人朱鳳蓮於2月17日就“214漁船事件”再次嚴正表態。朱鳳蓮指出，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。國台辦發言人這一表態，一方面表明海峽兩岸長期以來就是一個共同體，廈金地區為兩岸人民共同的生活家園。廈金海域是海峽兩岸中國人共有的海域，是兩岸漁民長期以來的捕撈作業區域，大陸始終基於“一個中國”原則及立場來維護兩岸民眾在廈金海域的一切合法合理合規權益。另一方面表明大陸堅決反對民進黨當局一切“謀獨拒統”行徑。民進黨當局企圖通過對金門及有關海域的行政執法來強化其所謂的“兩岸互不隸屬”理念，進而合理化其“一邊一國”的“台獨”訴求。大陸過去從未承認台灣當局單方面在廈金海域劃定的所謂“禁止、限制水域”，而今面對拒不承認“九二共識”、粗暴對待大陸漁民的民進黨當局，大陸繼2022年公開否定所謂的“海峽中線”後首次公開否定台灣當局在廈金區域劃定的所謂“禁止、限制水域”，隨後海警局於2月18日公告將在廈金海域開展常態化執法巡查。大陸打出的系列組合拳，展現了大陸“反獨促統”、維護兩岸民眾權益的決心與行動力。



何長清說，朱鳳蓮在表態中也指出，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也絕不容忍。大陸在台海進行常規執法時，秉持“兩岸一家親”的理念，對台灣漁民非常友善、體貼，甚至在東南沿海設立專門的救助站、制訂相應的救助機制來幫助台灣漁民，令不少台胞感到暖心。反觀台灣當局卻常常採取粗暴蠻橫的態度對待大陸漁民，台灣海巡部門緝查大陸漁船，手段及其粗暴，大陸漁船及漁民輕則被警告、重則被罰沒船只、羈押，甚至付出生命的代價。從1990年的“閩平漁5540號”慘案到如今的“214漁船事件”，台灣當局粗暴對待大陸漁民釀成的悲劇一再上演，人神共憤。