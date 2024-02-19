網評：年輕人告別“脆皮”重在改變不良習慣

中評社北京2月19日電／來源：東方網 作者：張玉勝

“公立醫院、明碼標價、沒有推銷……”在同事的強烈推薦下，26歲的於超凡提前一周掛了北京按摩醫院的推拿門診。他告訴記者，想在醫院做推拿，起碼需要提前3天預約，尤其周末的號，基本一放出來就被搶空。在社交媒體平台，除了按摩推拿，也有許多年輕人熱衷於分享八段錦、艾灸、刮痧等中醫治療或養生方式。這些“幹貨帖”也得到了網友的熱烈討論和點贊收藏。（2月18日《工人日報》）



當下，許多年輕人常用“脆皮”來形容自己：“年紀輕輕、一身毛病、一碰就疼”。這雖不無誇張、調侃和“自嘲”之意，但也著實道出年輕群體亞健康狀況的社會現實。。為改善身體狀況，年輕人已開始主動尋醫問診、養生保健，並頻繁嘗試按摩、推拿、理療等項目，甚至不惜花費月均超千元的養生投資。這固然不失為好事，但也需因人而異、切莫跟風。醫治“脆皮”，重在改變陋習，養成良好生活習慣。



現實中雖不乏由正常活動引發的意外受傷，比如打籃球時發生的崴腳、跑步時造成的肌腱受傷、因學習久坐而導致的靜脈曲張等。但一些年輕人卻在本不該發生意外的情形下出現“狀況”。比如跑完800米就“喜提”咽喉炎一周；因吃螺螄粉患上腸胃炎，半夜胃疼被送急診。一年一度的軍訓和大學生體質健康水平測試等，更極易暴露出大學生體質下降的現狀。2021年由教育部公布的第八次全國學生體質與健康調研結果顯示，大學生身體素質下滑問題嚴峻，肥胖、耐力不足等問題突出。



誠如有專家對此所分析的，年輕人出現頸肩腰腿痛等症狀，一方面與不良的體態、缺乏運動等生活習慣相關，另一方面也與精神壓力高度相關。如果壓力大、情緒焦慮，也會使肌肉處在緊張狀態，引起身體不適。現實中人們不難發現一些怪象，年輕人一方面會感覺到身體許多部位的疼痛與不適，一方面卻忍不住時常會熬夜打遊戲、玩手機，一方面會舍得拿出時間和金錢養生保健，一方面卻不能自控與改變不良習慣。比如，吸煙喝酒、疏於運動、睡眠不足、飲食不規律、不喜傾訴、不善交友等。這顯然無法從根本上增強免疫力、調節身體不適，讓養生保健的效果大打折扣，甚至前功盡棄。



年輕人是祖國未來社會的建設者和各項事業接班人，擁有強健體魄關乎民族未來。既不能對“脆皮”現象聽之任之、無所作為，同時也要以客觀態度審慎評價身體狀況，選擇適合自己的養生或治療方式，切勿盲目跟風。要真正明白“身體是革命本錢”和“最好醫生是自己”的道理，拒絕“躺平”、主動“自救”、查漏補缺、積極預防，以強身健體的實際行動改變亞健康、甩掉“脆皮”帽。

