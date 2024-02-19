歐洲在巴以問題上與美分歧漸顯

中評社北京2月19日電／據光明日報報導，近日以色列對加沙地帶持續打擊，造成大量人員傷亡，引發國際社會廣泛擔憂。特別是以軍12日打擊加沙南部城市拉法以來，之前在加沙衝突中相對支持以色列的歐洲更加明確地反對以色列的軍事行動，甚至對以色列的最大靠山美國提出批評。有分析指出，由於歐美在內政需要和戰略利益等方面的差異，兩者在巴以問題上分歧漸顯。



歐洲發聲反對



此前為躲避以色列在加沙地帶的軍事行動，大量民眾逃到加沙地帶南端的拉法避難，這裡幾乎成為加沙民眾最後的避難地。正因如此，以軍對拉法的軍事行動引發國際社會廣泛擔憂，歐盟和歐洲多國也明確表示反對。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利16日在一份聲明中說，歐盟要求以色列不在拉法採取軍事行動，因為這將使加沙地帶本已災難性的人道主義局勢進一步惡化，並阻礙向該地區提供急需的基本服務和人道主義援助。



法國總統馬克龍16日會見到訪的約旦國王阿卜杜拉二世後發表聲明說，以色列襲擊拉法可能造成“前所未有的人道災難”，或成為本輪衝突的“轉折點”。馬克龍14日與以色列總理內塔尼亞胡通電話時呼籲以色列停止在加沙地帶的行動，並表示那裡的傷亡情況和人道主義局勢已“不可容忍”。



愛爾蘭總理瓦拉德卡和西班牙首相桑切斯14日聯名向歐盟委員會主席馮德萊恩致信，表示以色列在拉法的軍事行動造成“嚴重且急迫的威脅”，並提請歐盟委員會“緊急審查”以色列是否遵守了歐以相關協議中的人權條款。



德國外長貝爾伯克14日在以色列對媒體說，上百萬人困在拉法，如果以軍就這樣進攻拉法，將產生嚴重的人道主義後果。德國總理朔爾茨5日與內塔尼亞胡通話時表示，加沙地帶的人道主義局勢“非常令人擔憂”。比利時《政治報·歐洲版》網站指出，德國作為“以色列在歐盟最堅定的盟友之一”，正在“重新思考”對以色列在加沙軍事行動的支持。

