GDP被德國反超，日本經濟界憂思重重

中評社北京2月19日電／據光明日報報導，日本內閣府2月15日公布的數據顯示，2023年日本名義國內生產總值（GDP）約為591.482萬億日元，換算成美元後被德國反超，由全球第三降至全球第四。雖然德國超越日本的預測早在2023年就已經出現，但此次是由日本政府正式發布與承認，仍令日本社會產生了不小的震蕩。日本經濟深層次的病因也因此更加凸顯。



匯率頽勢，因耶果耶？



近一段時期以來，日元兌美元匯率一直在150日元附近徘徊，幾乎跌至33年來的最低點，儘管在2024年1月前後略有回升，但隨後又跌至150日元關口。三菱UFJ摩根士丹利證券公司首席外匯策略分析師植野大作表示，“一旦美國利率開始下降，美元將會貶值，這一宏觀預期沒有改變。”另一方面，他認為日元兌美元將暫時保持弱勢，“可能會逼近2022年觸及的1美元兌151.90日元水平”。



對於日本來說，以日元計算，2023年的GDP總額還是比2022年增加約5.7%。但是，以美元計算的話反而減少了1.2%，關鍵問題就在匯率上。2022年1月，日元的匯率是1美元兌換115日元；2023年12月，日元匯率是1美元兌換150日元。這就意味著，2年時間裡日元貶值了24%。日本共同社援引經濟專家的話說，日本金融政策導致日元大幅貶值以及長期以來日本經濟持續低迷，是造成日本名義GDP被德國超越的主要原因。



然而，從客觀因素看，日本的GDP若要以美元計算超過德國，就必須拯救日元貶值的“頽勢”，並大幅提高生產率。日本的GDP被德國超越，直接原因看似是偶然的匯率問題，但深層病因正一步步凸顯。



三菱日聯研究與咨詢公司首席研究員小林真一郎指出，雖然匯率是排名變化的重要因素，但是日本多年來一直專注於削減成本，並沒有採取擴大投資等積極主動的經營方式，這給日本經濟帶來了悲喜交加、冰火兩重天的奇異景象。

