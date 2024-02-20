社評：中國出席安全會議全面闡述中國主張

中評社北京2月20日電（評論員 喬新生）第60屆慕尼黑安全會議2月16日在德國南部城市慕尼黑開幕。會議的主題是和平穩定與經濟發展“雙輸”。考慮到2022年的會議主題是“擺脫無助”，2023年是“重塑願景”，2024年會議主題過於悲觀。



這也難怪，歐洲聯盟國家普遍陷入經濟衰退，會議的主辦國德國更是出現了“技術性衰退”，經濟負增長。短期內，歐洲聯盟不可能實現快速發展。長達近兩年的烏克蘭衝突，沒有結束的跡象。雖然德國、法國與烏克蘭簽訂協議，決定加強安全合作，但是，在戰場上烏克蘭節節敗退，法國、德國利用烏克蘭戰勝俄羅斯的可能性微乎其微。除非美國採取斷然措施，向烏克蘭施加壓力，要求其坐到談判桌前，否則，這場曠日持久的衝突將會給整個歐洲帶來更大的壓力。



慕尼黑安全會議選擇的主題，不僅充分反映出德國乃至整個歐洲的悲觀情緒，同時也充分說明，在和平與發展這兩個重要主題上，西方國家沒有給出合格的分數。“來說是非者，便是是非人”。西方國家的安全會議選擇這樣的主題，不是自怨自艾，而是咎由自取。根本原因就在於，在和平發展的問題上，德國乃至整個歐洲選擇了錯誤的發展方向。



布魯塞爾的官員們自願充當美國的馬前卒，對於美國在歐洲分而治之戰略缺乏足夠的敏感性，沒有意識到烏克蘭衝突，實際上是美國分化和瓦解歐洲的軍事行動，沒有意識到美國試圖通過塑造俄羅斯這樣一個強大的對手，強化絕大多數歐洲國家的不安全感，從而使北約的歐洲國家跟隨美國，成為美國在歐洲大陸的代理人。



德國等歐洲國家一方面充當美國的馬前卒，可是另一方面，又希望在多極化社會扮演主角，這種自相矛盾的外交政策，使得歐洲陷入經濟衰退和地區衝突的雙重漩渦之中不能自拔。雖然布魯塞爾一些外交官們強調，歐洲聯盟作出的決定，都是獨立自主地決定，代表整個歐洲的普遍願望。但是，只要瞭解歐洲聯盟在經濟和安全問題上制定的各項政策，人們就會發現，布魯塞爾的官員們作繭自縛。



和平是發展的前提，發展是和平的基礎。非常遺憾，烏克蘭衝突打亂了整個歐洲經濟發展的進程。布魯塞爾的官員們竭盡全力支持烏克蘭，從而使和平變得遙遙無期。衹有結束衝突，才能為經濟發展爭取時間和空間。衹有發展經濟，才能為和平提供強有力的保障。從這個角度來看，印度近些年來之所以實現經濟的快速發展，恰恰得益於經濟發展與和平穩定雙管齊下。出席慕尼黑安全會議的印度外長2月17日在小組討論會上，面對西方國家“腳踩兩只船”的批評，不無自豪地指出，印度之所以能在與俄羅斯保持“持續經貿關係”的同時，與美國關係日益緊密，不是一個問題，“如果我足夠聰明，可以做出多重選擇。你應該佩服我，而不是批評我”。這從一個側面說明，衹有實現和平，才能發展經濟。而要想發展經濟，就必須實現和平。



歐洲國家似乎不瞭解經濟發展與安全穩定之間的辯證關係。對於美國的挑撥離間，歐洲國家似乎缺乏辨別力。歐洲國家在支持烏克蘭問題上不遺餘力。布魯塞爾的官員們絲毫沒有意識到，當初俄羅斯曾經申請加入北約，但是，遭到美國斷然拒絕。在歐洲塑造俄羅斯這樣一個強大的敵人，對於強化美國在歐洲軍事存在至關重要。



德國、法國乃至英國希望借助於美國的軍事力量，維護地區和平穩定。但殘酷的現實是，美國在歐洲的存在，恰恰是不穩定的根源。當年在巴爾幹半島發動空襲，導致南斯拉夫四分五裂。為了支持烏克蘭，許多國家的軍事倉庫已經徹底清空，歐洲正面臨前所未有的安全危機。



對俄羅斯的防範，固然是歐洲聯盟國家支持烏克蘭的重要原因。歐洲大陸誕生了主權概念，但是，第二次世界大戰之後，歐洲國家並沒有尊重其他國家特別是發展中國家的主權。多次參與美國主導的地區戰爭，使得布魯塞爾官員們在主權問題上的雙重標準現出原形。近在咫尺的科索沃問題，使歐洲聯盟官員們在討論主權問題的時候，理屈詞窮。尊重主權，是聯合國憲章所確立的基本原則。可是，歐洲國家恰恰在主權問題上表現的缺乏理智。北約和歐洲聯盟支持烏克蘭，更多的是策略上的選擇，目的就是要借助於北約這個強大的軍事集團，壓縮俄羅斯的生存空間。



對於俄羅斯來說，北約制定的烏克蘭政策，使得特別軍事行動始終難以達到預期的效果。歐洲聯盟出台的一系列政策，似乎要將俄羅斯逼到墻角。既然北約和歐洲聯盟竭盡全力把俄羅斯塑造成為強大的戰略對手，那麼，歐洲聯盟要想實現和平穩定，完全是緣木求魚。



承認自己的失敗並不容易。對於西方國家更是如此。慕尼黑安全會議上，一些西方國家不是反思自己的經濟和安全政策，而是千方百計地嫁禍於人，試圖將中國拉入到歐洲衝突中，推卸自己的責任。



中國不是當事方，中國是聯合國安理會常任理事國。中國在聯合國安理會所發表的一系列主張，光明磊落。中國不會因為西方一些國家借題發揮，誣蔑中國，而改變自己的立場。



中國每年為世界經濟增長貢獻率超過三分之一。中國以自己的實際行動向國際社會表明，中國是世界和平穩定的堅強柱石，中國是世界經濟發展的火車頭。



中國之所以高度重視的慕尼黑安全會議，是因為安全會議本身討論的問題，關係到世界安全，關係到中國和平發展的國際環境。中國願意竭盡所能，為世界和平穩定發展作出貢獻。但是，樹欲靜而風不止，在和平穩定發展問題上，資本主義國家為了掩蓋本國的矛盾，轉移視線，通過發動戰爭，重新分配財富。



正如人們所知道的那樣，俄烏戰爭爆發之後，西方國家扣押俄羅斯3000多億美元的資產。如今歐洲聯盟正討論是否將扣押的俄羅斯資產用於支持烏克蘭。儘管有些學者反對，認為這樣做會開歷史的先河，導致西方國家的政治經濟體系徹底崩潰。但是，這並不妨礙西方國家在制裁俄羅斯的問題上不斷加碼。說到底，當西方資本主義國家無法解決自身問題的時候，他們一定會通過製造衝突，轉嫁危機。



中國作為慕尼黑安全會議的參加者，堅定支持聯合國和平發展倡議。但非常遺憾，西方國家把矛頭對准中國，在中國新疆、西藏、香港、台灣問題上大做文章。中國出席安全會議當然不是為了接受西方國家的審判，而是要全面系統地闡述中國的主張。



中國堅持依法辦事，在處理國內事務方面，不斷完善法律制度體系，在法律的引導下解決長期遺留的問題。中國頒布實施的《中華人民共和國對外關係法》全面系統地闡述了中國的外交原則。中國並不懼怕西方國家的造謠誣蔑，當然也不擔心霸權國家製造事端。中國希望德國乃至整個歐洲國家意識到，要想避免在經濟和安全方面陷入下沉的螺旋，唯一的方法是，尊重主權，倡導和平談判，在相互尊重基礎之上，實事求是，面對困難，通過協商，找到解決問題的答案。



中國願意在促進世界和平發展方面扮演更加積極的角色。中國願意在經濟發展問題上作出更大的貢獻。中國不希望看到國際安全會議成為“清談館”，政客們高談闊論，但是，卻不敢直面現實。中國願意在求同存異基礎上，為地區和平穩定和經濟發展找到正確的路線。