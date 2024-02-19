殷墟博物館新館2月26日開館

中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，今天（19日），國家文物局在京召開新聞發布會，發布殷墟博物館新館開館的相關情況。位於河南安陽的殷墟博物館新館將於2024年2月26日對公眾開放。



殷墟博物館新館的建成開放，既是殷墟已有考古研究成果的全面梳理總結和全方位呈現，也是新時代殷墟保護利用工作的一個新起點，具有承前啟後的重要意義。殷墟是中華民族的精神標識，是我國歷史上第一個有文獻可考、為考古發掘和甲骨文所證實的商代晚期都城遺址，也是我國考古發掘次數最多、持續時間最長的古代都城遺址，被譽為中國現代考古學的搖籃。



殷墟博物館新館展廳面積約2.2萬平方米，將展出青銅器、陶器、玉器、甲骨等文物近4000件套。展陳文物數量之多、類型之全，都是商代文物展覽之最。其中，四分之三以上的珍貴文物屬於首次亮相，一系列考古新成果屬於首次展示。



新館的建設，致敬殷墟90餘年的豐碩考古成果和一代又一代的考古學家，致敬中國考古學百年輝煌。新館是殷墟考古和商文明研究成果的重要展示平台。集中展示了青銅器、玉器、甲骨、陶器等近4000件考古出土文物，讓觀眾能夠走進甲骨文和文獻中的“大邑商”。新館設有“探索商文明”“偉大的商文明”“世界的商文明”3個基本陳列和4個專題展覽、1個特色沉浸式數字展，圍繞商文明這一主題，全景式展示了商代在政治、軍事、農業、手工業、文字、都邑建設等方面的偉大成就，將文物、文獻、甲骨記載與人工智能、多媒體等數字技術相結合，透物見人見事，讓觀眾更直觀感受商文明的魅力。



此次有不少文物是首次亮相，諸如集中展示的商代中期的青銅器，成組展示的亞址墓、馬危墓等隨葬器物，集中展示110餘片花園莊東地H3甲骨窖藏坑出土甲骨；還有全部的亞長墓出土文物，通過多學科研究和科技考古手段，還原了三千年前商代將軍的戎馬一生；這次還集中展示了殷墟出土的23輛馬車，展現了當時車轔轔馬蕭蕭的壯觀景象。大量精美絕倫的文物，從不同的角度展現出三千多年前青銅文明的鼎盛面貌，也讓觀眾近距離感受商代巧奪天工的技術工藝。



新館融入考古遺址公園與現代城市的整體環境，科技成色十足，不僅建築設計遵循低碳綠色原則，而且建設有科技考古實驗室、高標準文物展廳、文物庫房等，將承擔考古研究、文物修復、科技檢測、研學教育、遊客服務等方面功能，為殷墟科技考古和文物的研究、保存、展示提供高標準的設施條件。是新時代遺址博物館建設的又一代表力作。



殷墟博物館開通網上預約窗口服務平台，採取分時段錯峰限流參觀方式，以滿足更多遊客需求。開館時間：8：30—17：30（16：30停止售票），全年無休（臨時公告閉館除外）。



19日新聞發布會後，將從2月22日早上8時起，面向公眾提前開放預約。