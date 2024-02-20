仇長根答中評：漁船惡性事件非偶然

仇長根（圖片由受訪者提供） 中評社北京2月20日電（記者 海涵）1月14日（年初五）發生的福建漁船在廈金海域遭台灣海巡追逐致兩位漁民死亡事件引起各界高度關注，國台辦發言人兩度發表聲明表態。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前就此接受中評社採訪時表示，此次惡性事件發生絕非偶然，根子在於民進黨頑固的“台獨”分裂勢力挑戰大陸“底線”，製造事端。民進黨當局單方面劃出所謂“禁止、限制水域”，完全是“自說自劃”，沒有法理支撐，違反“一中”原則，也不符合歷史和現狀。



國台辦發言人17日晚表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說，這是漁船事件以來大陸官方首次正式否認金廈存在禁、限制水域線。



仇長根表示，台灣自古是中國的一部分，法理上當然包括“台、澎、金、馬”和所有大小島嶼。民進黨當局單方面劃出所謂“禁止、限制水域”，完全是“自說自劃”，沒有法理支撐，違反一中原則，也不符合歷史和現狀。台灣地區“海委會”主委管碧玲和“海巡署”妄稱大陸船已進入台灣“禁止水域”，請問法源依據在哪裡？大陸漁船進入屬於中國內海的廈金海域“違反”哪個法？



仇長根分析，事實很清楚，從大範圍海域界定，台灣海峽從來就沒有什麼“海峽中線”；從小範圍劃定，廈金海域也從來就不屬於台灣“管轄區”，而是兩岸“共擁”可以“共享”的共同家園。有台灣學者評論，大陸在中國的領空調整503航線，民進黨只能吞下，美國也不敢發聲。可以設想，大陸將金門、澎湖、馬祖海域進一步“內海化”不合理、不合法嗎？大陸海警船將“常態化”前往執法，不合理、不合法嗎？奉勸民進黨當局不要自以為是，不自量力。

