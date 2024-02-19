煤炭采掘裝備向“智造”升級（科技視點）

中評社北京2月19日電／據人民日報報導，著力破解煤礦采掘失衡難題



在一個年產煤炭量超過1000萬噸的工作面，掘進一條6000米的巷道需要多長時間？答案是4個月。



位於毛烏素沙漠腹地的陝煤集團曹家灘煤礦，借助先進的智能掘進裝備，一天可掘進巷道55至65米，有力保障了采煤工作的開展。日前，記者來到曹家灘煤礦生產一線一探究竟。



上午10時許，換上橙黃色工作服，記者乘坐特製防爆車進入礦區井下，約半小時後，到達地下300米深的工作面。只見煤巷中，一台100多米長的掘進裝備正旋轉著滾筒破開煤層，一邊向前掘進，一邊支護巷道。



“這台大家夥是中國自主研製的全球首套鑽錨一體化智能快速掘進成套裝備，我們是第一家採用的煤礦。”曹家灘煤礦掘進三隊隊長張虎向記者介紹。



采煤，首先需要掘進巷道。煤礦運輸、通風、行人等有了必要通道，接著才能開採煤炭。



這套裝備有何不同？張虎大步登上台階，領著記者走到了鑽錨裝置前。“只要按一下，錨杆就會自動打入煤層，不到3分鐘就能打上一根。”他指著操作按鈕說。



打入錨杆為的是支護煤層。煤巷埋深常達幾百米，掘進時想要確保兩側煤幫和上方岩層不塌方，有效的支護至關重要。



拿起一根錨杆，一旁的中國煤炭科工集團（以下簡稱“中國煤科”）工程師王子越說起了“一鍵打錨杆”的高效：傳統的支護作業，先要用鑽杆打出鑽孔，卸下鑽杆後，再將錨杆打入鑽孔中，然後加固和支護圍岩。打鑽杆、裝錨杆輪番上陣，一次要6道工序。而採用鑽錨一體化自動支護方法，鑽杆即錨杆，6道工序變1道，革新了巷道支護工藝。



張虎接過話茬：“過去，支護作業需要兩個人配合，一個班次10多個人下井，一個人打鑽杆，另一個打錨杆，耗時長不說，作業勞動強度也比較大，如今工作效率高了，作業強度大幅降低。”



順著礦燈，記者看到，煤幫上整齊均勻排列著打入的錨杆，牢牢支撐住這個地下300米的開闊巷道。