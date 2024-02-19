直面剛需　補齊高校學生宿舍短板

中評社北京2月19日電／據中國教育報報導，國家發展改革委、教育部等七部門近日聯合印發《關於加強高校學生宿舍建設的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），從四方面提出11條政策措施，為補齊高校學生宿舍短板、推進高校學生宿舍建設提出了系列要求。



高校宿舍是學生學習和生活的重要場所，更是高校落實立德樹人根本任務、開展“三全育人”的重要陣地，其建設深刻影響著學生的學習生活與全面發展。然而，床位供給不足、環境有待提升、功能相對單一等高校宿舍建設中存在的突出問題制約著高校宿舍育人功能的發揮，需要著力破解。



《指導意見》將學生宿舍列為高校擴招的重要約束條件，提出引導高校健全基本辦學條件與發展規模相適應的長效機制，推動高校招生計劃安排與宿舍面積達標掛鈎，將高校學生宿舍達標情況作為招生計劃安排的重要參考因素。始終關注教育主體的發展需求能否被滿足，以學生的學習、生活、居住等多方面的需求為導向，積極回應學生對宿舍的剛需，是以學生為本的要求。落實“以生為本”，要求高校不盲目追求辦學規模而犧牲學生的住宿需求。此外，在解決學生宿舍問題上，高校需通過事前反復溝通、提前規劃、反饋評價等方式全面瞭解和落實學生對宿舍的需求，做到有的放矢。



搭建高校、政府、企業、家庭之間的聯動機制，聚合多方力量，提升育人成效。《指導意見》明確，教育部會同國家發展改革委、財政部等部門建立具體工作協調機制，統籌推進高校學生宿舍建設。高校學生宿舍供需矛盾的解決，既不是一蹴而就的，也絕非僅憑高校一己之力就能解決的。因此，高校與政府相關職能部門需積極溝通配合，健全多元籌資機制、多渠道擴大學生宿舍資源、健全配套政策體系，要借助多方參與的力量推動育人質量的提高與完善。以宿舍管理中盤活已有資源為例，可通過引導地方政府優化利用閑置資源，為高校學生宿舍“拆舊建新”、改造翻新提供周轉住房，利用多方力量在挖潛增效上下功夫。



拓展課堂育人空間，以學生宿舍為重要陣地，形成思想育人、文化育人、服務育人、心理育人、審美育人一體化長效機制。為此，《指導意見》提出，優化學生宿舍功能設置，將黨建、學習、休閑、娛樂、健身、社團活動等空間與學生宿舍同步規劃、同步建設。這為加強宿舍管理和服務，實現思想、文化、服務、心理、審美協同發展指明了方向。



在思想育人上，要以黨建為引領，借助宿舍的黨建活動空間，利用黨員主題活動實現思想領航，實現解決實際問題與解決思想問題的結合。在文化育人上，要通過學生宿舍文化建設，豐富校園文化，發揮校園文化和精神格調的浸潤、感染、熏陶作用，實現以文化人。在服務育人上，要加強宿舍管理和服務，督促學生養成良好衛生行為習慣，在關心學生、幫助學生、服務學生中教育學生、引導學生。在心理育人上，要營造良好的宿舍氛圍、宿舍風氣，以此激發學生的正向情緒，推動學生心理健康素質與思想道德素質、科學文化素質協調發展。在審美育人上，要通過舒適美觀的學生宿舍內部建設及公共活動空間建設，發揮以美啟真、以美導善、以美輔德的作用，讓學生自覺地欣賞美、創造美。