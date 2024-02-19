在海拔4000米牧場上“追光”

中評社北京2月19日電／據科技日報報導，2月17日，在海拔4000多米的四川省涼山州木里縣爭西牧場，300多畝綿延的山巒身披“銀甲”，在皚皚白雪映襯下閃閃發光。這裡是剛剛並網發電的四川省重點工程——卡基娃水電站水光互補光伏項目現場。



“春節期間，現場共有20多名作業人員堅守崗位，進行最後的收尾工作，以保障節後電站全容量發電的穩定運行。”中建二局項目值班員袁亮介紹。



木里縣平均海拔4000米，在這裡建光伏項目，具有得天獨厚的高原優勢。



然而，光伏發電具有明顯的波動性和間歇性，光伏電站只能在白天發電，甚至一片烏雲飄來都會影響發電效率。同時，位於木里河幹流的卡基娃水電站，也面臨著豐水期發電量大、枯水期發電量較為匱乏的“困擾”。



“水光互補”技術恰好彌補了短板，實現了水力發電和光伏發電快速補償，進一步促進區域能源結構優化。



卡基娃水電站水光互補光伏項目占地面積約332公頃，屬高原山區光伏項目，總裝機容量210MW（兆瓦），2023年3月開工建設。



高原牧場風光旖旎，然而稀薄的氧氣和低溫，卻令人望而卻步。



“在高原牧場上建設如此規模的水光互補光伏項目十分不易。”回憶起200多天的項目建設過程，中建二局項目總工程師張躍君感慨地說。



面對高原、高寒環境等帶來的難關，項目團隊勇毅攻堅，在海拔4000米的牧場上“追光”，為項目建設量身定制了一套“科技套餐”。



精準把控光伏陣列的間距，是非常重要的一環。



“要達到設計的電站最大發電效能，在冬至日，陣列間距需要滿足6小時不相互遮擋。這就要求在測量放線過程中，對光伏面板位置做精準排布。”張躍君說。



然而，項目場址地處偏遠，通信信號不暢，傳統的全站儀全部“啞火”。建設團隊創新採用GPS（全球定位系統）定位儀進行定位放線，既避免了傳統全站儀測量距離短、嚴重依賴通信信號的弊端，又能使點位控制更加精準。



低溫和凍土也是一個巨大的挑戰。



“在凍土中鑽孔，有融化現象，再凝固時會產生形變；常態低溫下，混凝土樁身的完整性差，承載力也不足。這些都會帶來支架基礎不穩的後果，繼而損壞光伏組件。”張躍君說。



要讓支架穩固“站”在高原之上，必須同時保證凍土不融化和混凝土所需要的溫度。技術團隊持續攻關，自主改裝了履帶式液壓驅動旋挖鑽機。“改裝後的挖鑽機平均5分鐘成孔，極大縮短了孔壁裸露和機器摩擦的時間，最大程度控制住了凍土的融化。”張躍君說。



同時，通過改進傳統灌注樁施工流程、嚴格控制混凝土溫度和不少於14天養護等措施，提高了支架安裝的穩定性。



為使光伏發電效能最高，35度是面板安裝的最佳角度。高原山地地勢起伏，為了保證44萬餘塊光伏組件角度統一，技術團隊創新製作了200多個“三角定位塊”，最大程度保證了安裝標準。



“光伏電站發出的電，經過38千米的高壓輸電線路，和卡基娃水電站發出的電‘捆綁’在一起，再一同並入電網。”羅勇介紹說，通過調度系統，能將原本不穩定的鋸齒形光伏電源，調整為均衡、優質的穩定電源。



據測算，該項目未來25年的年均發電量預計將達3.65億千瓦時，節省燃煤約11.42萬噸，減少二氧化碳排放約23.26萬噸，具有顯著的生態、經濟效益。