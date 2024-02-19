漁船事件　民眾黨團：建立溝通管道才是正辦

民眾黨團副總召黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）大陸漁船14日在金門附近海域躲避海巡追緝時翻覆，導致2人身亡，經過5天引發國台辦表達“金廈不存在禁止、限制水域”一說，大陸海警也宣布“常態化執法巡查”。台灣民眾黨“立法院”黨團副總召黃珊珊19日表示，在維持主權外，建立兩岸溝通管道才是正辦。



民眾黨團19日召開民眾黨“國會”改革2.0 落實責任政治加強制衡監督記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、張啟楷出席。



黃珊珊表示，兩岸之間最大的癥結是幾乎中斷了聯絡管道。台灣漁民的權益，民眾黨團一定是全力捍衛，採取最堅定的立場，且對於“中華民國主權”也絕不會退讓。可是重點在於民進黨政府與對岸政府完全沒有任何聯繫管道，包括兩岸人民受到傷害時，沒辦法得到相關協助，這才是現在最大的問題。維持自己的主權之外，建立溝通管道才是正辦。



吳春城透過媒體群組表達，兩岸處在敏感期，應互相多尊重，減少爭端發生！就像人與人之間雖沒有法定距離界線，但若造成對方的不舒服，就是逾界。善意者會有風度地後退，挑釁者就會藉勢藉端，沒完沒了。



吳春城說，其實更重要的是台灣與大陸間的漁權問題，最好能坐下來談，大家找出一套規則，避免類似事件再度發生。過去台日也有很多漁權衝突，但在2013年雙方簽訂“台日漁業協議”後，藉由擱置爭議，共享漁業資源，讓雙方重疊專屬經濟海域漁業問題獲得妥善安排。