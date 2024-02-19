“公眾將不知道該相信什麼”

中評社北京2月19日電／據新華網報導，據法新社2月16日報導，一種新的人工智能工具有望通過簡單的文本命令創建短視頻，這引起了藝術家和媒體專業人士的關注和質疑。



開放人工智能研究中心（OpenAI）15日稱，它正在測試一種名為Sora（“天空”）的文本轉視頻模型，該模型可以讓用戶通過簡單的提示創建逼真的視頻。



這家總部位於舊金山的初創公司稱，Sora模型可以“生成具有多個角色、特定運動類型和精確主題及背景細節的複雜場景”，但也承認它仍然存在局限性，比如可能“左右混淆”。



在OpenAI的網站上，Sora創作的片段在風格和主題方面範圍廣泛——從看似真實的在擁擠市場上空拍攝的無人機鏡頭，到一個兔子似的動物在森林裡蹦蹦跳跳等。



報導稱，法國卡特貝克制片公司的創始人兼藝術總監托馬斯·貝倫格一直在密切關注生成式人工智能圖像的發展。



貝倫格說：“有些人覺得這是一股不可阻擋的潮流，正在以驚人的速度發展；有些人就是不想看到它。”他說，生成式人工智能的發展在公司內部“引發了很多爭論”。



他說：“可以肯定的是，沒有人預料到在短短幾周內就會出現這樣的技術飛躍，這是前所未聞的。”



電子遊戲開發者同樣有可能受到這種新發明的影響，這一領域的反應分為兩派，一派願意接受新工具，另一派則擔心新工具會取代自己。



法國電子遊戲巨頭育碧娛樂公司稱讚OpenAI的聲明是“巨大的飛躍”，給玩家和開發團隊表達他們的想象力提供了無限可能。



育碧娛樂公司的發言人在接受法新社記者的採訪時說：“我們長期以來一直在探索這種潛力。”



阿爾克米公司的負責人阿蘭·皮熱說，他不會用人工智能工具取代任何藝術家，因為人工智能工具“只會重現人類所做的事情”。



然而，皮熱表示，這種“視覺上令人印象深刻”的工具可以被小型工作室用來更專業地製作渲染圖像。



前記者、現斯坦福大學研究員巴西勒·西蒙認為，在生成式人工智能方面，“去年有了可怕的飛躍”，可以快速生成逼真的作品。他擔心這些工具會在選舉中被濫用，並擔心公眾將“不再知道該相信什麼”。



法國新聞廣播電台事實核查節目的朱利安·潘說，他也擔心人工智能工具的濫用。潘說：“到目前為止，識別假圖像很容易，比如通過注意背景中重復的面孔。”



他表示，OpenAI和美國科技巨頭可能會推廣安全工具，比如顯示人工智能生成圖像的全行業水印。



法國佛海佛瑞公司預計，未來“80%的品牌內容將由人工智能生成”。該公司曾與瓏驤和百威等品牌合作，並在1月初開設了一個專門研究人工智能的工作室。



一名熱烈支持者稱，由於生成式人工智能工具的出現，“創意天才”將不再受生產技能的限制。



廣告和網紅代理公司奧塔公司的首席執行官兼創始人斯蒂芬妮·拉波特認為，這項技術將“迫使行業發展”。她預計，預算緊張的廣告公司將利用人工智能工具來節省人力成本。但奢侈品領域可能是個例外，該領域品牌“對真實性非常敏感，可能會謹慎使用人工智能”。