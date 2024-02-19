特寫丨在日本種子島感受“火箭經濟”

中評社北京2月19日電／據新華網報導，日本新一代主力運載火箭H3（下稱試驗2號）17日從日本南部鹿兒島縣的種子島宇宙中心升空，吸引來自日本各地的民眾一同觀看現場發射。記者發現，“火箭經濟”不僅帶動種子島基建等領域投資，每年還吸引大量遊客前來觀光，正逐漸發展為種子島的特色產業。



種子島位於鹿兒島縣南部，面積約445平方公里。日本媒體和農畜產業振興機構發布的最新數據顯示，種子島總人口在過去數十年內持續減少，已從1960年最高值的6.45萬人減少至去年9月的2.69萬人。當地產業結構中，第一、第二、第三產業占比分別約為12%、18%和70%，其中第一產業占比遠高於1.3%的日本全國平均水平。



記者從種子島機場出發一路向南，沿途看到大片甘蔗田。據瞭解，甘蔗是種子島的重要農作物，但受農業人口老齡化、自然環境變化等因素影響，甘蔗產量趨於減少。



在這樣的條件下，作為島上最知名的建築和觀光景點之一，種子島宇宙中心寄托了當地居民的殷切期望。該中心建於1969年，是日本最大的航天研究中心和航天發射中心。自日本國會2016年通過相關法案允許民營企業更廣泛參與太空商業活動以來，“火箭經濟”對種子島當地經濟的帶動作用逐漸顯現。



專家認為，“火箭經濟”對種子島的貢獻體現在經濟效益和社會效益兩方面。其中，經濟效益主要包括火箭發射場等基礎設施的建設、通信數據使用、衛星研究製造、太空教育活動及周邊產品開發等；社會效益則包括人才培養、學術研究、地區形象宣傳、太空技術引入、綜合環境提升等。日本經濟研究所去年發布的數據顯示，2021年，日本宇宙航空研究開發機構的直接訂單帶動種子島增收67億日元（1美元約合150日元），新增就業238人；火箭發射活動吸引遊客約3.6萬人，商務訪客約10.5萬人，帶動種子島增收49億日元，新增就業498人。



如今，種子島上隨處可見“太空元素”。在火箭發射觀看點之一的惠美之江展望公園，男女洗手間標識都被設計成宇航員模樣。當地居民寺門說，大家現在提起種子島就會聯想到火箭，“種子島儼然已成為火箭發射島”。

