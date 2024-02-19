滙控稅前盈利料越300億美元　創紀錄

滙控近年表示，在完成出售加拿大業務之後，將考慮派特別股息。（大公報） 中評社香港2月19日電／大公報報導，匯豐控股（00005）將於周三（21日）公布2023全年業績。根據滙控綜合18家券商估算及編制而成的市場預測（資料截至2月8日），市場料滙控去年列賬稅前盈利約341.21億（美元，下同；折算約2661.4億港元），按年勁升94.7%，有望首次突破300億元大關，並創下自1991年有紀錄以來新高。



以純利（母公司普通股股東應占利潤）計算，市場料滙控2023年錄得約255億元，升逾72%。



關注派特息及回購安排



滙控出售旗下加拿大業務接近完成，有關派發特別股息及股份回購的安排，預料將成為其中一個關注焦點。在2023年12月，加拿大皇家銀行（RBC）擬收購滙控加拿大業務的交易獲加拿大財政部長批准，為交易掃清障礙之後，摩通將滙控的股份回購規模（2023年第4季）由原來預測的20億元上調至25億元，2024財政年度的回購規模亦由90億元上調至105億元。



滙控管理層近年多次重申，在完成出售加拿大業務之後，將積極考慮派付每股0.21美元的特別股息，作為所得款項的優先用途。此外，集團預期將剩餘的額外過剩資本，分配至內部增長及投資機遇，同時可能將現有股份回購計劃加碼。



另方面，滙控在今年1月1日完成出售旗下的法國零售銀行業務，摩通預期因此錄得約22億美元與出售事項相關的虧損或支出，並於2023年第4季入賬。



大摩料股價有27%升幅



單計2023年第四季，市場預料滙控列賬稅前盈利約47.85億元，按年（2022年第4季錄得50.49億元）減少5.2%。



受惠於息口持續高企，摩通預期滙控季內的淨息差約1.72%，較2023年第3季（1.7%）大致持平，部分原因是期限為1個月的香港銀行同業拆息（Hibor）按季平均上升34個基點。



美聯儲可能於年中開始減息，大摩相信即使美國利率跌至2.5厘，滙控仍能維持中單位數的有形股本回報率（RoTE），加上滙控的股息率吸引（如計及特別息估計可達到12%），及每年有望回購80億元股份，大摩維持對滙控的“增持”投資評級，未來12個月的目標價為78.4港元，較現水平（61.95港元）約有27%潛在上升空間。