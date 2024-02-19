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馬爾代夫與印度簽署協議
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2024-02-19 11:15:29
中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，馬爾代夫總統穆伊茲當地時間18日晚表示，馬爾代夫和印度簽署了協議，確認了印度從馬爾代夫撤出軍事人員的兩個日期。
該協議要求印度在今年5月10日之前召回所有駐扎在馬爾代夫的軍事人員，第一批將於3月10日前離開，其餘的印度軍事人員將在5月10日之前離開。
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