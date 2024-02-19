俄奪取重鎮阿夫傑耶夫卡，烏防禦為何失效？

中評社北京2月19日電／據澎湃新聞報導，俄羅斯軍隊宣布控制重鎮阿夫傑耶夫卡市，俄烏衝突態勢或正在發生重要轉變。



據新華社2月17日消息，俄羅斯國防部長紹伊古當日向俄總統普京報告說，俄軍已完全控制烏克蘭軍隊的重要防禦樞紐阿夫傑耶夫卡市。另據塔斯社17日晚報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，普京聽取了紹伊古有關奪取阿夫傑耶夫卡的報告，並向俄軍官兵表示祝賀。



烏軍失守重要防禦樞紐



2月17日晚，俄國防部在社交平台發文說，紹伊古當天向俄武裝力量最高統帥匯報說，俄軍已完全控制阿夫傑耶夫卡市，該市曾是烏克蘭武裝部隊的重要防禦樞紐。俄軍目前正採取措施繼續肅清市內的烏軍人員，並包圍仍滯留在阿夫傑耶夫卡焦化廠中的烏軍部隊。



據央視新聞消息，紹伊古表示，俄方控制了面積為31.75平方公里的地區。在攻取阿夫傑耶夫卡的一天時間內，烏方損失超過1500人。他同時強調，完全控制阿夫傑耶夫卡將把戰線進一步推進到遠離頓涅茨克市的地區。



當地時間17日凌晨，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基在社交平台上宣布，當前戰況下，出於避免烏軍被包圍和保護烏軍官兵生命和健康的考慮，他決定將烏軍從烏東部阿夫傑耶夫卡撤離至更有利防線進行防禦作戰。



負責阿夫傑耶夫卡防禦作戰的烏軍指揮官亞歷山大·塔爾納夫斯基2月17日凌晨在社交平台發文稱，根據收到的命令，阿夫傑耶夫卡的烏軍部隊已移防至指定陣地。在俄軍以十比一的炮火優勢進攻和不斷轟炸下，撤軍是烏軍唯一正確抉擇。

