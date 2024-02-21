張寶蓉答中評：未來四年兩岸埋下嚴重的隱患

張寶蓉（中評社資料圖） 中評社北京2月21日電（記者 海涵）國台辦發言人2月17日晚再度就福建漁船事件表態，指出兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。這是漁船事件以來大陸官方首次正式否認金廈存在禁、限制水域線。廈門大學港澳台研究中心主任、教授張寶蓉日前接受中評社記者採訪時表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。廈金海域是我國固有領土，兩岸漁民更是自古以來在廈金海域傳統漁場作業，世代相傳。多年來，兩岸漁民在這片海域上辛勤勞作，共同維護著漁業資源的可持續利用。所謂“禁止、限制水域”是台灣當局為推脫責任、“甩鍋”大陸而刻意製造的話語，該說辭不具有任何法理依據，也從未獲得承認。



張寶蓉表示，在處理兩岸民間事務尤其是攸關兩岸同胞民生福祉的問題上，大陸始終秉持柔性、友善、關懷的態度。為了兩岸漁民的民生福祉，大陸做了非常多的工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助。大陸用實際行動，為兩岸漁民的美好生活創造更好的條件。兩岸民間的海上交流多了，信任多了，誤解少了。這是我們的善意與擔當。



“反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種借口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。台灣方面粗暴追逐大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命，態度惡劣，嚴重破壞兩岸民間交流關係。”



張寶蓉說，台方應立即查明此次事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜。尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。

